Noelia destapa su trasero como nunca y desata las pasiones

Natti Nathassa deslumbra con su retaguardia y se le pone al ‘tú por tú’

Desbordan las redes sociales con sus enormes atributos

En duelo entre cantantes, pero no precisamente para ver quien tiene mejor voz, la famosa Natti Natasha le dio una gran lección a la también actriz Noelia, al dejarse ver sus tremendos traseros al aire.

Esta “pelea” se dio a través de las redes sociales y pese a que Noelia tiene un gran número de seguidores, la cantante Natti Natasha no se quedó atrás y le dio una gran batalla, al grado tal de mostrarle quien manda en el mundo del espectáculo.

Sus fans fueron los más agradecidos con este duelo de traseros, en los que ninguna dejó nada para después y echaron toda la carne al asador para deleitar sus pupilas.

Fue a través de sus cuentas personasles de Instagram, @noeliaofficial y @nattinatasha donde se pueden ver sus sexys fotografías y los comentarios de las personas.

Hasta la tarde de este miércoles 29 de enero la publicación de Noelia llevaba casi 33 mil reacciones de me gusta y más de 420 comentarios de sus seguidores.

Por su parte, la sensual cantante Natti Natasha había rebasado la gran cantidad de un millón de reacciones de me gusta y más de 8 mil comentarios, motivo por el cual aplastó a Noelia en el duelo.

Por su parte, Noelia dejó colgado el siguiente mensaje a sus fans: “Sintiendo Pinky. Con todos mis artículos Noelicious de www.noelicious.com”.

Algunos de los primeros comentarios fueron los siguientes: “Qué delicioso trasero mi Noe”, “Tan linda que bello todo eso hermosa”, “Ya miré tu video y mire más que eso”.

Unos ya sin pudor ni vergüenza dijeron lo siguiente sobre Noelia: “Jaja carajo que cul…”, “Mamasota quiero”, “Quiero todo eso para mi”, dejando en claro que alborota con todo lo que publica.

Otros fueron un poco más tranquilos a la hora de comentar, pero sin dejar de lado su pasión por ella: “Wow qué rica, qué monumento, qué deliciosas nalgas”, comentario que fue secundado por el siguiente: “Ese clu…o como me encanta”.

Una seguidora quiso plasmar lo que siente por ella y le dijo: “Qué Diosa más linda, que linda foto como siempre buenísima y belleza, divina y voz Noelia te quiero muchísimo y respeto siempre y admiración bendiciones para ti Noelia”.

Y tampoco pudo quedarse atrás el seguidor que sin reparo dejó sus plasmados su más bajos instintos y escribió: “Unos buenos en tu conchi…”, refiriéndose con emoticones con una lengua.

Pero alguien criticó que no es necesario mostrar tanto para triunfar y escribió: “Siempre has sobresalido por tu buena música como cantante, no creo que sea necesario estar mostrándote tanto, no tiene mucho sentido”.

Y es que en la fotografía Noelia aparece con un tremendo atuendo como simulando una red, con unas botas blancas arriba de la rodilla, pero mostrando su desnudo trasero, con una luz en color rosa y morado, por lo cual varios se volvieron totalmente locos por ella.

Fue así como la cantante Noelia cimbró las redes sociales con su espectacular figura y su atrevimiento con el que ya tiene acostumbrados a sus seguidores, por lo cual nadie le deja de comentar para que así siga subiendo material a su cuenta de Instagram.