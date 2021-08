“Pleito” inesperado en redes sociales

A unos días de su boda, Tanya Charry es duramente criticada por Noelia

“Eres una desleal y me das más que asco”, expresó la cantante y modelo erótica en su cuenta de Instagram Nadie se hubiera imaginado que entre Tanya Charry y la cantante y modelo erótica Noelia surgiera una enemistad luego de que se consideraran grandes amigas, y ahora, a unos días de su boda, la conductora de El Gordo y La Flaca es duramente criticada por la intérprete del tema Tú. Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Noelia dejó con la boca abierta a sus fans con el mensaje que le dedicó a Tanya, quien unió su vida recientemente a la de Sebastián Jiménez, y más si se toma en cuenta la imagen con la que decidió acompañar este texto. Noelia le dice a Tanya Charry que es “una desleal” y que le da “asco” “Personas que se beben mi vino, se alimentan en mi mesa, les celebro su día como realeza, y se ‘vuelan’ en mi yate, y después comulgan y engrandecen a mis enemigos, no son mis amigos… Pendej… no soy y menos el que duerme conmigo y las deslealtades tienen regalias”, expresó la cantante quien recientemente acusó a Karol G de faltarle el respeto a la música mexicana por su presentación en Premios Juventud. Para terminar con su mensaje en contra de Tanya Charry, Noelia se dijo “tan educada” que dejó pasar unos días, pero que ya no dejara pasar un minuto más: “Eres una desleal y me das asco. Me esperé más de un mes. La lealtad es un regalo muy caro y fino que no puede esperarse de gente barata”.

“El karma le va a llegar más rápido que tarde” Para terminar con su mensaje en contra de Tanya Charry, conductora de El Gordo y La Flaca, quien hasta el momento no ha hecho algún comentario en sus redes sociales, Noelia compartió dos hashtags: “Basura” y “Karma”. ¿Qué habrá pasado? De inmediato, sus seguidores reaccionaron a esta publicación: “Tú tranquila, el karma le va a llegar más rápido que tarde”, “Oh Dios mío, qué mal, así son algunas”, “Así hay personas, aunque es muy fuerte hacerlo en redes. Sin duda, les llega el ‘karma’ a la gente abusiva”, “Esas se llaman oportunistas. Sí lo hizo contigo, lo seguirá haciendo con los que se dejen y le crean, no les importa pisotear a los demás”.

Apoyan a Noelia en su mensaje contra Tanya Charry Aunque no entró en detalles de lo que le había hecho Tanya Charry, la cantante Noelia, quien sorprendió a todos la lanzarse como “modelo erótica”, recibió muchas muestras de apoyo de parte de sus seguidores: “Aplauso por lo que le dijiste. Eso es lo mas que hay en este mundo, se aprovechan para atacar”. “La gente malagradecida regularmente también es muy vividora y siempre andan buscando víctimas…! No te fíes de las sonrisas falsas”, “Gente tan calabaza!!! Y todavía se tomó unas copas de Petrus!”, “Tranquila hermosa, el que obra mal tendrá su recompensa, tú solo contempla”.

Aseguran que Noelia se enojó con Tanya Charry porque no la invitó a su boda En la cuenta de Instagram de Escándalo también se retomó este “pleito” entre Noelia y Tanya Charry, donde algunos usuarios aseguran que la cantante y modelo erótica se había enojado porque la periodista no la invitó a su boda con Sebastián Jiménez. “Aquí aplica la de tus enemigos son tus enemigos, no míos, ¿por qué la gente siempre quiere que odies a quienes ellos odian?”, “Se enojó porque no la invitó”, “Oye, qué ardida, es obvio que porque no la invitaron a la boda”, “Quiso dar a entender que eran amigas y que ya no!”, se puede leer en más comentarios.

Noelia acusa a Karol G de faltarle el respeto a la música mexicana “No tiene una carrera en México, ni se ha consagrado en México para hacer una cosa como esa”: La cantante Noelia arremete contra Karol G y descalifica la presentación de la colombiana en los Premios Juventud, en dónde interpretó su tema llamado 200 copas al lado de un mariachi, y asegura que ensució por completo a la cultura mexicana. Karol G se ha consagrado como una de las más grandes artistas de los últimos tiempos, así lo han demostrado sus múltiples premios y presentaciones en ceremonias importantes de la música, tales como la vez que se presentó en los pasados Grammys, interpretando varios de sus éxitos.

Explota contra Karol G Fue a través de varias declaraciones en donde pudimos observar la inconformidad de la también cantante Noelia, en donde sin miedo alguno criticó fuertemente la presentación de Karol G: “No tiene carrera en México, ni se ha consagrado en México para hacer una cosa como esa. Desde que yo comencé mi carrera, yo tuve una formación en la que a mí se me enseñó que la cultura mexicana se respeta”. “La música mexicana se debe de respetar, y más si estamos hablando de mariachi, ya para cuando yo vine a cantar mariachi yo ya llevaba como 15 años de carrera consagrada en México, aceptada por los mexicanos y casada con un mexicano, era parte ya de mi vida la cultura mexicana”, expresó Noelia contra la cantante de Bichota.

Expresa su inconformidad Posteriormente, Noelia confesó que ella no había cantado al lado de un mariachi hasta que el pueblo mexicano la amó y la aceptó: “Los amaba y ellos me amaban, y en ese momento honrando a los mexicanos, y agradecida con todo el apoyo que me habían dado me atreví a cantar mi primera canción mariachi romántica, y me vestí del atuendo que usan las mexicanas al cantar mariachi”. Noelia también confesó que Karol G incurrió a la primera falta de respeto: “Rocío Durcal lo hizo con mucho respeto, con una carrera larguísima de cantante, entonces esa es la primera falta de respeto”, confesó Noelia tras la presentación de la colombiana acompañada de mariachis.

“¿Cuál era la necesidad de manchar la música mexicana?” Las cosas no acabaron ahí, ya que la intérprete de Candela agregó: “Lo otro que digo, es, teniendo una noche tan importante para ella y su género, donde estaba ganando tantos premios, donde recibió tantos premios, ¿cuál es la necesidad de manchar la música mexicana, ensuciándola de esa manera?”. Noelia también criticó fuertemente los movimientos que hizo Karol G durante su presentación con mariachi: “La ensució haciendo un ademán con la mano, haciendo con los labios una frase soez, que representa, vamos, llamar lo que es la agresión verbal entre pareja, porque si lo ven bien eso es lo que está mandando a las mujeres que hagan para que supuestamente los hombres ya no se porten mal con ellas”.

Noelia sin tapujo alguno criticó la presentación de Karol G Lamentablemente, para Karol G las cosas no terminarían ahí, ya que Noelia argumentó que ese tipo de acciones no se deben de hacer cuando se canta música mariachi: “¿Cuando has visto que en una canción de mariachi alguna mujer mexicana, algún exponente de mariachi haya dicho una palabra soez? O una frase soez, hablando de esa manera, me parece una atrocidad”. La boricua también comentó que la colombiana ni siquiera había utilizado música en vivo: “Tiene una muchacha atrás vestida de mariachi, que ni siquiera son músicos de verdad, que no están tocando mariachi de verdad, lo hizo con pista, ustedes son mexicanos, lo saben bien, saben que la música mariachi se canta en vivo y con la música en vivo”.