Sin embargo, hay una artista que no está muy de acuerdo con lo que la cantante de La Jeepeta realiza, explotando sin miedo alguno contra ella. Se trata de la cantante boricua Noelia, quien no dudó en criticar la presentación de Karol G durante los Premios Juventud llevados acabo el pasado 22 de julio en Miami Florida.

Noelia confesó su inconformidad contra la presentación de Karol G en los premios Juventud

Posteriormente, Noelia confesó que ella no había cantado a lado de un mariachi hasta que el pueblo mexicano la amó y la aceptó: “Los amaba y ellos me amaban, y en ese momento honrando a los mexicanos, y agradecida con todo el apoyo que me habían dado me atreví a cantar mi primera canción mariachi romántica, y me vestí del atuendo que usan las mexicanas al cantar mariachi”.

Noelia también confesó que Karol G incurrió a la primera falta de respeto: “Rocío Durcal lo hizo con mucho respeto, con una carrera larguísima de cantante, entonces esa es la primera falta de respeto”, confesó Noelia tras la presentación de la colombiana acompañada de mariachis.