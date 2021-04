La cantante Noelia dice que apoya a Frida Sofía

Le cuenta a Javier Ceriani que ella vivió lo mismo con Topy Mamery

En el programa Chisme No Like dice que la silenciaron tras denunciar abuso de su padrastro La extrovertida cantante puertorriqueña Noelia, habló en el programa del periodista Javier Ceriani, Chisme No Like, sobre la situación por la que está pasando la artista Frida Sofía, en la que acusó a su propio abuelo de tocamientos inadecuados cuando era una niña. Cabe mencionar que esta polémica que ha generado la hija de la cantante rockera Alejandra Guzmán, ha ocasionado la división de opiniones entre los internautas, donde algunos apoyan a Frida, y en donde otros no creen en sus palabras y respaldan a Enrique Guzmán. Noelia manda mensaje de apoyo a Frida Sofía A través de su cuenta de Instagram la modelo erótica de 41 años de edad, compartió una imagen con un mensaje de apoyo para la hija de la rockera, en donde aplaude la valentía de las mujeres que no se callan, y revelan ante el público los problemas de abuso. “A las valientes y las que no sabemos callar la verdad, nos llaman Locas, Conflictivas, Bipolares, Mentirosas, nos tildan de enfermas mentales…y nos culpan, pero al final se gana con todo eso, eso te hace más fuerte, más despierta, más capaz, más equipada para sortear cualquier obstáculo. El Mundo lo transforman las y los Valientes que no se vencen ante los embates en grupo de los Cobardes. #yotecreofridasofia”, escribió la artista.

La cantante afirma que trataron de silenciarla Durante la entrevista que tuvo por videollamada con el periodista Javier Ceriani, Noelia cuenta que ella pasó por lo mismo hace 16 años con su padrastro Topy Mamery, y que lo denunció en el programa del Gordo y la Flaca, donde afirma que intentaron silenciarla. La talentosa artista dijo que fue a denunciar lo ocurrido con su padrastro, ya que sufrió de abuso sexual al igual que Frida Sofía, al programa de Univisión, pero que tanto Lili como Raúl de Molina intentaron silenciarla al no creer en sus palabras, de que había sido violada por en ese tiempo su manager.

"Lili Estefan me mandó a callar al aire" Noelia recordó como había sido abusada por su mismo padrastro, y que ella quería denunciar en público a su padrastro, ya que su misma familia no creyó en sus palabras, incluso menciona que el programa del Gordo y la Flaca además de silenciarla se burlaron de ella. "Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso. Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire, me dijo varias cosas como 'no hables así de tu mamá', 'no sabes de lo que estás hablando', me empezó a regañar.", dijo la puertorriqueña.

Noelia apoya Frida Sofía: Nadie la apoyó Durante la entrevista también mencionó que fue muy difícil poder denunciar a Topy, ya que nadie la apoyaba en ese momento, y fueron muy pocas las personas que sí creyeron: “Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían”, recordó. La persona que más sufrió acusaciones y burlas fue de Raúl de Molina, según recuerda la cantante, “tremendo cobarde no paró nunca de agredirme, de decir barbaridades de mí, todo me lo destrozaba haciéndome bullying”, fueron las palabras de Noelia. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Noelia apoya Frida Sofía: "Todavía estoy esperando que él me pida disculpas" La modelo agregó que sabe por lo que está pasando la hija de Alejandra Guzmán y que está muy feliz de que el 'Gordo' de Molina se haya disculpado con Frida de los comentarios que realizó, aclaró que ella ha esperado 16 años para que se disculpara con ella por todo lo que la atacó. "Yo todavía estoy esperando que él me pida disculpas, se quedaron como más de una década pegados atacándome. A Lili le ofrezco que hagamos un bolígrafo, ese programa era mi ultima oportunidad de estar en cámara y pedir ayuda y ella no me lo permitió", aclaró la cantante.

Apoya a Frida "Hay que ser muy valiente, hay que querer salir de ahí, hay que decidir por qué una quiere salir de esas garras, de quien tu piensas que te ama pero te ha abusado toda tu vida desde pequeña. Cuando son las madres, es lo más difícil de todo y quisiera que ella siguiera mi ejemplo, ojalá ella sea así de fuerte como lo fui yo y así de valiente y pueda romper el cordón umbilical que te hace como si fueses presa, como cuando tienes síndrome de Estocolmo". Noelia en el año del 2005 denunció que Topy Mamery, quien era la pareja de su madre, Yolandita Monge, de que había sido abusada sexualmente en dos ocasiones. Tras esta acusación su madre no le creyó e incluso perdió mucho prestigió en el ámbito de la música, hasta ser expulsada de distintos medios, ya que su padrastro era un gran empresario del entretenimiento, según Infobae.

Noelia apoya Frida Sofía: Antecedentes con el programa No es la primera que vez que tiene un conflicto con el programa de Univisión, ya que anteriormente Noelia había estallado en contra el programa El Gordo y La Flaca que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina, de acuerdo a una publicación que se hizo en la cuenta oficial de Instagram de @chicapicosa2. Y es que al parecer en ese programa la acusaron de no pagarle a integrantes de su equipo, sin embargo, la artista explicó que sólo la contrataron a ella y la responsabilidad de los pago es de la empresa que la contrata. Tras este malentendido, la cantante amenazó con demandar al programa, de acuerdo a una publicación que se hizo en el portal de información de Tribuna

"El Gordo y la Flaca y su sanguinaria productora" De manera textual la artista colgó el siguiente mensaje: "¿Qué les parece estos sucios de El Gordo y la Flaca y su sanguinaria productora? Pidiendo datos para sacar una nota de algo que no les consta y que ni la molestia tienen de investigar, ellos primero quieren difamar, ensuciar y dañar". Entonces agregó: "Son un foro de denuncias ahora estos sínicos desvergonzados. Espero que lo que hagan y digan les conste, porque ahora sí tengo recursos económicos ilimitados para llevarlos a la Corte si se atreven a especular con algo que no les consta".

Noelia apoya Frida Sofía: "Ya no soy la misma pend…" "Seguramente no sabrán que si tiran piedras al techo de cristal que tienen se les puede romper. Ya no soy la misma pend… que se deja intimidar ni se dejará una sola vez más utilizar ni difamar", dijo Noelia quien estalló contra el programa de El Gordo y La Flaca. Y agregó: "Así que espero hagan lo correcto y cuando se atrevan a hacer algo lo hagan con papeles legales en la mano. O tendrán consecuencias. Garantizado. Hostigar no es legal". Toda esta polémica subió de tono a tal grado que la artista actuó legalmente para irse contra el programa por la información.