View this post on Instagram

OJO MEXICO!!! Este Reportero de Univison Tony Dandrades @tdandrades fue el que peores momentos le ha hecho pasar a Jose Joel EL HIJO DE JOSE JOSE durante los encuentros con la Prensa. Este Amarillista Individuo es conocido por hacer daño y provocar a las Personas y a muchos Artistas para crear controverisas para su "Rating" ESTE SEÑOR NO MERECE SU PREFERENCIA NI SU SINTONIA. HAGO UN LLAMADO A LA COMUNIDAD ARTISTICA Y A EL PUBLICO A QUE LE PONGAMOS UN 🚫 A ESTE MERCENARIO DE LAS MALAS NOTICIAS. Solo basta revisar cuantas veces se le han levantado los Artistas de las entrevistas. Un tipo hipocrita que alguna ocasion viajando en Avion Privado para hacerme una Nota, insinuo una y otra vez que si iba haber "accion" tratando de pegarse de mas en la Cabina mientras hacian un pedazo de Baile , haciendo bromas pesadas a Mi Esposo como UFF Hermano mira eso.. y comentarios y acciones incomodas que en su momento le pasamos por Alto. Una Total Falta de Respeto. DESDE ENTONCES ESTE HOMBRE HA TENIDO UNA INSISTENCIA EN FALTARME AL RESPETO Y POR LO TANTO MI ESPOSO LO HA INCREPADO UNA Y OTRA VEZ. COMPARTAN POR FAVOR !!