Fue justamente el pasado 16 de mayo cuando una usuaria realizó un comentario en redes sociales dejando saber su opinión ante el regreso de la ojiazul a los escenarios con un mensaje que captó por completo la atención de la madre de Belinda aplaudiendo su respuesta, pues la internauta colocó, “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, y ahora ante esto el cantante decide enviarle un mensaje a su exsuegra. Archivado como: Nodal exhibe mensaje Belinda.

Nodal exhibe mensaje de Belinda por culpa de la mamá

Ante esto, Christian Nodal no dudo en manifestarse con una respuesta hacía la señora Schüll, por lo que el cantante escribió lo siguiente en Twitter: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo”.

En seguida del escrito Nodal exhibió una de las conversaciones que tuvo con Belinda por medio de WhatsApp en donde se puede apreciar que Belinda le pide que le apoye para realizarse un arreglo en su dentadura, “Amor… Crees qué me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana?”, se lee en la conversación. Archivado como: Nodal exhibe mensaje Belinda.