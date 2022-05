Nodal sorprende con radical cambio de look.

Aseguran que se parece al cantante de género urbano J Balvin.

Christian Nodal aparece con cabellera rubia y es duramente criticado

Nodal sorprende cambio look. En los últimos días Christian Nodal se colocó en boca de todos después de que filtrara una conversación personal que mantuvo con Belinda, desde entonces al cantante de regional mexicano no se le ha quitado de la opinión pública, ahora vuelve a llamar la atención, pues el joven se suma a los artistas que tienen extravagantes looks.

Las cosas para Nodal no paran, pues luego de que mostró cómo fue que se quitó el tatuaje de ‘Utopia’, ahora ha sorprendido a todos sus seguidores e internautas con su drástico cambio de look, pero lo que el joven de 23 años no esperaba, fue cómo reaccionarían los usuarios tras verlo al estilo de J Balvin.

Christian Nodal vuelve a causar polémica tras los mensajes con Belinda

No es un secreto que Christian Nodal se ha convertido en uno de los grandes artistas dentro del regional mexicano y a su paso continua dando de que hablar desde su separación con Belinda pero en esta ocasión lo que realizó no tiene nada que ver con la ojiazul, pues el cantante de regional mexicano ha cambiado radicalmente de imagen.

Nodal tomó la decisión de sumarse a las jóvenes promesas del genero urbano tras aparecer con un extravagante look, pero no, eso no significa que dejará de realizar música de regional mexicano, sino que solo le dio un nuevo toque a su imagen pero hasta lo llegaron a comparar con J Balvin. Archivado como: Nodal sorprende cambio look.