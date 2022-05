Pues mediante la plataforma de Instagram comenzó a circular a través de la cuenta oficial de Tv y Notas un tipo collage en las que se muestra que Christian Nodal tomó la decisión de eliminar todos los tatuajes que le hacían recordar a su ex, cabe mencionar que comenzó por borrar su nombre, en seguida de los enormes ojos en el pecho. Archivado como: Nodal se borra tatuaje.

Nodal se borra tatuaje. Desde que Belinda y Christian Nodal dieron por terminada su relación que duró año y medio, la polémica para ambos cantantes no para. Pues recordemos que al poco tiempo de que el intérprete de ‘Adiós amor’ anunciara su separación con la ojiazul, no tardó en comenzar a eliminar varios de sus tatuajes que se realizó en honor a ella.

Internautas llenan de críticas al cantante por su nuevo aspecto

Los usuarios internautas no tardaron en acudir a la caja de los comentarios en donde reaccionaron a la nueva imagen del cante de 23 años, las críticas le llovieron como nunca, “Y se ofende porque le dicen naco”, “Nodal no continúes arruinandote la cara”, “Ahora parece maceta decorada”, “Si está feo y ahora con tanto tatuaje”, “Ridículo e inmaduro”, “De todas maneras no deja de ser un naco”, “Ridículo ya parece mi libreta de segundo grado”, se lee en redes.

Cabe señalar que no solo en la cuenta de Tv y Notas circularon las fotografías, pues una cuenta en Instagram dedicada a los grandes fans y administrada por ellos llamada _Nodal_, también compartió una serie de imágenes del proceso que llevó a tapar el tatuaje de ‘Utopia’ que tenía en la frente Christian. Archivado como: Nodal se borra tatuaje.