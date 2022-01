Le llueven críticas a Christian Nodal por demostrarle “poco amor” a Belinda

La pareja posa para una revista de la India

Belinda y Christian Nodal son “La pareja del año”

Nodal poco amor Belinda. El cantante de música regional, Christian Nodal de 23 años cumplió años hace unos cuantos días, y su novia, la guapísima intérprete Belinda le organizó una sorpresa, quien con mucho orgullo, presumió la impresión que tuvo su pareja ante el detalle que le hizo.

Fue acompañado de mariachis, y la cantante le interpretó ‘Las mañanitas’ , el problema fue que, muchos usuarios al ver el video de la sorpresa que le hizo la cantante, Nodal no le correspondió como debía de ser según muchas personas, pues le dio un beso en la frente en vez de en la boca.

“Le demostró muy poco amor”

A través de la publicación del momento que compartió Chisme No Like, muchas personas salieron a dar sus respectivos puntos de vista según lo que vieron en el momento, pues no les pareció correcto que el intérprete de “Adiós amor” le respondiera con solamente un beso en la frente.

“Los mejores besos son en la frente, dejen de sufrir”, “Que bese a su vieja donde él quiera jaja aunque yo creo que se mueren de envidia”, “Ese beso en la frente se me figura que se cree como ya Don Nodal El rey”, “Ya se le pasó el enamoramiento de la pobre Beli”, “Jajaja ya se le acabó la calentura a Nodal por andar con “la güerita””.