¿Terminó el momento de ‘Nodeli’?

Aseguran que sus carreras están pendiendo de un hilo

¿Por qué los quieren vetar de las compañías?

¿SERÁ EL FIN DE SUS CARRERAS? Aseguran que varias disqueras han estado cerrando sus puertas para Christian Nodal y Belinda, lo cual ha causado una gran conmoción para los intérpretes debido a que a principios de año se les veía sumamente contentos y siendo una de las parejas más populares dentro del medio artístico.

Algunos medios locales, aseguran que cantante de ‘Botella tras botella’ estaría furioso con Universal Music y desea retirarse de dicha compañía disquera lo más rápido que sea posible, aunque se conoce que han estado negociando y no hay acuerdo que el cantante deseé aceptar. El problema se ha acrecentado, a un nivel donde Belinda podría ser una de las más afectadas debido a su reciente participación con el cantante mexicano.

¿ESTÁ EN PELIGRO SU CARRERA MUSICAL?

De acuerdo con El Universal, Belinda y Nodal no están teniendo un buen final de año y parece ser que tienen más problemas que pondrían en peligro sus carreras en el mundo de la música. Todo indica que Christian Nodal, no ha podido llegar a un buen acuerdo con su casa disquería y al no ver una pronta solución, el cantante podría enfrentarse a una disputa legal.

El intérprete de ‘De los besos que te di’, parecer ser que desea liberarse del conflicto que sostiene con Universal Music. La tensión que existe, podría haber aumentado cuando la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, envió una seria carta a todas las plataformas y casas disqueras, mencionando que ‘nadie deberá producir, difundir y cooperar’ con el cantante.