Nodal acusa Gussy Lau. En los últimos días Christian Nodal se ha colocado dentro de la opinión pública , pues desde el momento en que decidió ventilar a Belinda no se ha quitado de la polémica , el día de ayer captó la atención de los internautas por su radical cambio de look y ahora ha hecho una confesión inesperada sobre el exnovio de Ángela Aguilar, Gussy Lau.

Además reveló que el exnovio de Ángela Aguilar no le ha querido dar crédito en varias canciones que ha registrado como suyas. “Al Gussy le dije: ‘bro yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción y se pusieron mamones y todo'”, agregó. Archivado como: Nodal acusa Gussy Lau.

El joven de 23 años asegura que el compositor no merecía el Grammy por el tema ‘Botella tras botella’

Asimismo, el intérprete de “Botella tras botella” se dijo decepcionado de la industria ya que, considera, que muchas veces no se valora el verdadero talento de los artistas. Todo esto fue revelado a través de un live en redes sociales, luego de que el ex prometido de Belinda terminara contrato con su antigua disquera.

Dentro de las mismas declaraciones Nodal comentó lo siguiente: “Yo era el banco de una disquera, yo pagaba mis videos y yo les decía ‘¿en ocho meses me van a reembolsar?’ y no, me lo quitaban de mi dinero (…) Me robaron mis sueños, me robaron mi libertad, me robaron el poder yo hacer duetos con gente súper talentosa, como artista que te hagan eso es horrible”. Archivado como: Nodal acusa Gussy Lau.