Muchos se cuestionan sobre si puede ser una señal apocalíptica o algo parecido al fin de mundo, ya que esta situación es muy poco común. Pero de acuerdo con versiones de los expertos, la noche polar se produce debido a que el astro rey no alcanza una altura suficiente para estar por encima de las regiones más cercanas a los polos y eso provoca oscuridad durante semanas o meses.

Se trata de un extraño fenómeno natural llamado la Noche Polar, el cual hace que algunas ciudades de tres países no puedan volver a ver el Sol este 19 de noviembre, hasta el año 2022. De acuerdo con información de NatGeo la noche polar es un fenómeno provocado por la inclinación del eje de la Tierra, en el que la ausencia de luz solar se prolonga más de 24 horas en el Círculo Polar Ártico y Antártico, según Prensa Libre.

Noche Polar tres países. ¿El Apocalipsis llega a tres países? Un extraño fenómeno se hace presente en esta época del año, donde los habitantes de algunas comunidades no verán la luz del Sol por lo que resta del año. Incluso los ciudadanos se reúnen cada año para disfrutar la última puesta del astro rey, ya que no lo verán hasta el próximo año.

Noche Polar tres países: Otro extraño fenómeno ocurrió

El fin del mundo parece acercarse, ya que se confirmó que este viernes, muchos disfrutaron del eclipse parcial lunar que apareció en la madrugada para Estados Unidos; la visibilidad fue perfecta para cualquier territorio del país, y comenzó a partir de la 1:00 a.m. (GMT-8), 2:00 a.m. (GMT-5), 3:00 a.m. (GMT-6). La NASA, informó que será un espectáculo imperdible y que podría volver a pasar hasta el 2029.

A este eclipse, se le conoce como el eclipse lunar de Beaver Moon y que inclusive, podrá sorprender al público ya que esta madrugada llego a adquirir un tono rojizo completamente. Se mencionó que de tres a cuatro de la mañana, fue el momento en que el eclipse logró estar en el punto más alto y se visibilice notablemente.