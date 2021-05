Chiquis Rivera compartió un video en donde se pone ‘muy sexy’

¿Le perturban las noches ‘de calentura’? La hija de Jenni Rivera mandó un claro mensaje

La cantante anda muy ‘caliente’ y lo demostró con un video Chiquis Rivera ‘subió la temperatura’ con una canción y video demasiado sexy que dejó a muchos con la boca abierta porque la hija de Jenni Rivera se puso muy candente frente al micrófono y dejó entrever que a falta de un hombre por su separación con Lorenzo Méndez, ‘las noches se le ponen difíciles’. El video fue compartido en la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ en donde se recopilan las historias que subió Chiquis Rivera donde en el estudio de grabación comparte una canción bastante explícita incitando a la sensualidad, de la que ella siempre hace alusión en sus fotos y en su personalidad. Chiquis Rivera grabó ‘la canción’ más sexy de su historia “Estoy escribiendo la canción más sexy de todas”, escribió Chiquis Rivera en una historia con un emoticón de calor y una llama de fuego haciendo alusión a que la letra de la misma estaba bastante subida de tono, acorde a las fotografías que maneja la hija de Jenni Rivera últimamente. “¿Están listos?”, dijo la hija de Jenni Rivera frente a un micrófono en la oscuridad de la sala de grabación muy misteriosa con una sudadera negra y una actitud muy sensual, cuando de pronto comienza a cantar con la música de fondo dejando a todos con la boca abierta por la letra que compuso.

¿Le dedica la sexy canción a Lorenzo Méndez o a un ex? “Te volví a ver, sentí ese fuego que me sube de nivel, aquí arriba el calor se siente bien ¿cuántas veces soñé recorrer tu piel?”, comienza cantando Chiquis Rivera con toda la actitud sensual que la caracteriza forzando su voz para que la grabación quede lo más sexy posible. Sin embargo, la letra de la canción de la hija de Jenni Rivera subió la temperatura conforme avanzó y sin duda creará polémica: “…Una y otra vez tan sólo con pensarte me dan ganas de desnudarme poquito a poco, dejarte loco, deja que yo me encargue”, continuó cantando, hasta que se atrevió a insinuar lo más fuerte…

“Ven disfruta mi fruta”, es parte de la letra de la canción que Chiquis Rivera escribió Cuando estuvo a punto de terminar el video de la grabación de la canción de Chiquis Rivera, soltó tremenda bomba con una letra bastante fuerte: “Ven disfruta mi fruta, te gusta, quieres probarme’, naturalmente hablando de su trasero que siempre da de qué hablar. Algunas imágenes fueron tomadas de aquí La canción de Chiquis Rivera se llamará ‘Pa Ti’, similar al título que actualmente promociona JLo y Maluma, a quien aplaudió por su ‘regreso’ con su ex, Ben Affleck… ¿será que Chiquis Rivera manda una dedicatoria con la letra de la misma a un ex, pudiera tratarse de Lorenzo Méndez?

La escribió en ‘una noche de calentura’, aseguró la hija de Jenni Rivera La descripción del video en el Instagram de ‘Chamonic’ fue el siguiente: “Chiquis dice que grabó la canción más sexy de la historia ? O de su historia? Aquí ella canta un pedacito, para que no digan que no la apoyamos en su música… “Escribí esta canción en una noche de calentura sola”, aseguró. Pero naturalmente, las burlas a la letra de la canción de Chiquis Rivera no pararon y sin piedad, se pusieron a criticar: “Más bien está platicándola Jajajj!! esa muchacha no canta yo no sé cómo la sigue la gente, hay cantantes con talento pero no pegan porque no les dan la oportunidad !!”, “Cada día me sorprendo mas que ganara un Grammy”.

“Esa mujer no canta”, critican a la hija de Jenni Rivera Los comentarios continuaron: “Cristo redentor mándale una señal a esta mujer para que entienda que no canta”, “De verdad que por respeto a mi diva nunca comento nada de Chiquis, pero es que también Chiquis no coopera con uno pobrecita por más que trata nada mas no puede”, “ajajaja disfruta mi fruta morí con esa parte”. Chiquis Rivera no ve la suya con las ofensas por parte de a gente: “Ay Dios Santo que feo canta esta señora que alguien le diga que se calle aun no puedo creer que ella ganó un Grammy y mas aun que alguien pague por oírla y verla hay niveles y este es el más bajo”, “Por favor póngale un tapón en la boca”, “de plano que uno no quiere decir nada y ella se pone de pechito”, “No pues wow a lo que hemos llegado”.

Además, puso un mensaje ‘a nombre de Dios’ Por si fuera poco con su canción sensual, inmediatamente después usó a Dios con un mensaje para ‘levantar’ el ánimo de las personas: “Tal vez Dios está usando la batalla en la que estás para prepararte para las bendiciones que están llegando”, escribió la hija de Jenni Rivera que es muy creyente en la religión. Sin embargo, no ve la suya y volvió a ser criticada por la gente debido a su ‘limitada’ voz: “Por favor ayúdenla a que aterrice”, “Dios mío esta mujer no deja de hacer el ridiculo que pero que feo CANTA!”, “está cantando o hablando”, “Pobrecita, ni cómo ayudarla”, “Pobrecita por más que intenta cantar la cantada no es para ella, su hermana Jacqie sí canta, mejor que se retire de todo porque la verdad no le veo futuro en el mundo artístico solo en chismes”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS CANTANDO SU CANCIÓN SEXY

¿La canción de Chiquis ofendió a la gente? Por más que intenta convencer a la gente de que tiene una voz entonada y melodiosa, Chiquis Rivera no lo consigue porque le piden que entre a clases de canto o se retire: “Que horror! Pero la mujer no canta nada. Con tanta plata debería de pagar clases de canto no? Solo para mejorar digo”, “Esta mujer se esta convirtiendo en algo así como la tigresa del oriente, no se pero como en un personaje cómico que hace ridiculeces con tal de “ser famosa””. “Aquí si ni como ayudarla”, “Si hay algo que se le debe de admirar a esta mujer, es lo cara dura y falta de vergüenza!! Que bárbara no canta nada nadita de nada bien por favor!!! Como es posible que le den tanta atención y de pilón gane premios ? Incomprensible”, manifestó indignada la gente al verla interpretar la canción.

Chiquis Rivera vestido rojo: Se viste sexy par evento El agua de limón sí funciona, y así lo comprobó Chiquis Rivera, quien tras dar a conocer su receta para tener un vientre plano, agua con limón, presumió los resultados que ella ja logrado, aunque las críticas dicen que su cuerpazo es gracias al cirujano plástico. Pero sea como sea, la hija de Jenni Rivera está en su mejor momento momento y muestra siempre que puede su escultural cuerpo, tal como lo hizo en esta ocasión, cuando se vistió de rojo y con un vestido ceñido al cuerpo mostró sus curva. El modelo era tan ajustado que solo lo acompañó con unas medias negras y al parecer nada de ropa interior.

Chiquis Rivera vestido rojo: ‘La de rojo…’ El atuendo que eligió Chiquis Rivera fue para asistir al evento de Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música, el cual fue un homenajear a la mujer en la música, en donde Rivera fue parte del elenco de grandes mujeres que dieron muestra de su talento arriba del escenario. El show fue conducido por Thalía, Becky G y Luis Fonsi. Además, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, envió un mensaje de agradecimiento a las artistas latinas. Según publicó el portal de Univision, Dolly Parton, a través de un emotivo video presentó a su “amiga” Chiquis Rivera, quien interpretó en el escenario el tema ‘Jolene’.