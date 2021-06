Noah Espada gana una batalla legal para librarse de la pena de muerte

“Me odio a mí mismo igual como otros me odian”

Noah Espada, al escuchar su nueva sentencia, le dijo al juez que llevó su caso que “por encima de todo no creo que las palabras puedan expresar el sentimiento de tristeza que tengo. Quiero que todos ustedes sepan que, no importa lo que pase en el futuro, nunca me voy a perdonar a mí mismo” dijo Espada.

El hombre le aseguró a los magistrados que nunca “me volveré a ver a mí mismo de la misma manera” en cómo se veía antes de los homicidios. “De hecho… me odio a a mí mismo igual como otros me odian. No tengo excusas para lo que hice. Lo siento” dijo Noah Espada en la declaración que quedó asentada en los documentos.