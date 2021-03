Para esta ronda del tercer cheque, el IRS está alertando a las personas para que revisen su correo ya que podrían encontrar un sobre ‘desconocido’ con un cheque o una tarjeta que incluye los $ 1,400 dólares que le corresponden como parte de la ayuda federal ante la pandemia, informó The Sun .

¡No tire su tercer cheque de ayuda de $1,400 dólares! El Servicio de Rentas Internas (IRS) revela qué es lo que debe buscar en el correo para que no cometa los errores de otros contribuyentes que en rondas pasadas terminaron botando su dinero a la basura.

¿Cómo luce el cheque?

Con respecto a los cheques en físico, aunque el IRS no publicó una imagen oficial, sí explicó que la única diferencia en esta ronda de papel será que el documento bancario no llevará la firma del presidente Joe Biden, a diferencia de lo que ocurrió en las dos rondas anteriores que llevaban el nombre del expresidente Donald Trump.

Según Amy Hanauer, directora ejecutiva del no partidista Instituto de Política Fiscal y Económica, comentó que esto es lo tradicional. “Es realmente inusual tener el nombre de un presidente individual en un cheque”, explicó. “A lo largo de la historia de Estados Unidos, no ha sido así y no ha sido así”.