Los $1,400 dólares contemplados en el plan de Rescate Estadounidense se vienen distribuyendo desde marzo pasado, pero ¿Todavía no ha recibido su tercer cheque? Entonces debe revisar algunos puntos para resolverlo y que la ayuda llegue finalmente a sus bolsillos. El Servicio de Rentas Internas (IRS), encargado de la distribución de los fondos, ha entregado gran parte de los cheques, incluso muchos ciudadanos ya lo han gastado. Sin embargo, aun le queda trabajo por hacer ya que millones de beneficiarios aun no han recibido la ayuda que les corresponde. ¿Por qué? ¿No has recibido tu tercer cheque? Debes revisar algunos puntos para obtener la ayuda ¿Por qué no he recibido mi tercer cheque? Existen diversas razones por las que un beneficiario puede no haber recibido la ayuda todavía. Por ejemplo, si cambió de domicilio y no lo notificó al IRS, o si su información bancaria está errada. La buena noticia es que el IRS tiene hasta el 31 de diciembre para distribuir el tercer cheque, según lo que estipula el Plan de Rescate Estadounidense. Bajo esta premisa, la agencia mantiene un calendario de repartición de las ayudas federales y continúan enviándolas en lotes semana a semana.

¿Demorado en el Servicio Postal? Otra de las razones por la que un cheque de estímulo podría demorar tiene que ver con el envío. Si el IRS cuenta con sus datos bancarios, entonces no debería haber mayores problemas porque lo más seguro es que le emitan un depósito directo. De lo contrario, le enviarán un cheque en físico o una tarjeta de débito prepagada. Esto significa que el sobre con su dinero llegará por medio del correo postal a su dirección (si es la correcta) y que podría tardar dos o tres semana si no surgen imprevistos que hagan más lento el proceso. De igual forma, debe estar pendiente de su buzón para no terminar arrojando a la basura su cheque de ayuda.

¿Cambió de domicilio? ¿Cambiaron tus datos? Otro escenario que podría explicar el retraso en la entrega de su cheque es que el IRS tenga su información errada o desactualizada. Si una persona no notificó al IRS que cambió de domicilio o que sus datos bancarios son ahora diferentes, entonces esto generará retraso en su pago. Si este es su caso, póngase en contacto con la agencia para resolver su situación. Si la demora en su pago no tiene que ver ni con sus datos, ni con el envío, existe otra posibilidad, pero no es alentadora. Si el IRS detectó alguna deuda de algún contribuyente, es probable que haya tomado sus fondos para saldarla. En este caso no hay forma de reclamarlo, reseña La Opinión.

¿Cómo saber cuándo me llegará mi cheque? La forma más confiable de saber cuándo le llegará su cheque es verificando a través de la herramienta Get My Payment, directamente en la página Web del IRS. A través de ella podrá consultar si califica para el pago, si su pago ya ha sido enviado, qué método de pago le corresponde (depósito directo, cheque en físico o tarjeta prepagada) y cuál es el estatus de su cheque de $1,400 dólares. Todo lo que tiene que hacer es ingresar a la página web del IRS y ubicar la opción Get My Payment. De hecho, no es necesario que la revise en múltiples ocasiones, ya que los datos se actualizan una vez al día, generalmente durante la noche.

¿Cómo podría obtener un cheque de $300 cada mes hasta diciembre? Si ya recibiste tu tercer cheque seguro pensarás que ya es historia. Aunque aun quedan personas esperando por sus $1,400 dólares, la mayoría no solo lo recibió sino que ya lo utilizó. Es entonces cuando surge una nueva interrogante: ¿Cómo podría obtener un cheque de $300 cada mes hasta diciembre? La pandemia no ha terminado y a pesar de que el Servicio de Rentas Internas (IRS) ha entregado millones en cheques de estímulo, aun quedan fondos por distribuir entre los ciudadanos. De hecho, a partir de este 15 de julio comenzará a repartir una nueva ayuda.

¿Cómo podría obtener un cheque de $300 cada mes hasta diciembre? Esta nueva ayuda forma parte del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden y contempla que los ciudadanos puedan recibir cheques adicionales por un valor de HASTA $300 DÓLARES mensuales hasta el mes de diciembre 2020. Según estiman las autoridades, esta ayuda beneficiará cerca de 40 millones de familias en todo el país, que además comenzarán a disfrutar del beneficio tan pronto como el próximo 15 de julio. Le damos todos los datos y le explicamos ¿Cómo podría obtener estos cheques?

¿Cómo llegará la ayuda? A partir del 15 de julio, los beneficiarios recibirán en sus cuentas bancarias el monto que les corresponde. Posteriormente, el día 15 de cada mes recibirán la siguiente cuota y así hasta el mes de diciembre. También podrían recibir la ayuda a través de cheques en físico o tarjetas de débito. La fecha establecida es el 15. Sin embargo, los pagos podrían retrasarse ligeramente si ese día llegase a caer fin de semana o ser festivo, recordó The Sun. En total serían seis cheques durante el año, pero los ciudadanos aun podrán reclamar más ayuda a principios de 2022.

¿Quiénes recibirán los pagos? Este beneficio proporcionará ayuda especialmente a las familias de bajos ingresos. Los que recibirán los pagos mensuales serán aquellas personas que hayan reportado en su declaración de impuestos más reciente ingresos menores a $75,000 dólares en el caso de individuos, menores a $112,500 dólares en el caso de jefes de familia, o menores de $150,000 dólares en el caso de matrimonios. Si reportaron ingresos mayores a eso no quiere decir que no recibirán la ayuda, solo que será por un monto menor debido a que la cantidad disminuye de forma gradual conforme aumenten los ingresos de la familia.

¿Cuánto otorga el crédito fiscal para hijos? El Crédito Tributario por hijo solía tener un límite de $2,000 dólares y solo se le otorgaba a familias que tenían cuentas pendientes con el IRS. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha determinado que pagará hasta $300 dólares mensuales por cada niño que sea menor de 6 años, mientras que pagará hasta $250 dólares mensuales por cada niño de entre 6 y 17 años. Esto quiere decir, que las familias recibirán $3,600 dólares para menores de 6 años y $3,000 dólares para niños de entre 6 y 17 años. La primera mitad la recibirán en cuotas hasta diciembre, la segunda mitad la tendrán que reclamar cuando se presenten las declaraciones de impuestos en 2022, informa National Interest.

¿Cómo obtener el cheque? Según un calendario de pagos Los beneficiarios podrían recibir este Crédito tributario por hijos en un único pago o en varios meses. De elegir recibir la ayuda mensualmente, el IRS enviará su dinero el 15 de cada mes hasta diciembre, tal como indica la tabla. Posteriormente, las familias recibirán la mitad restante en un cheque que les llegaría aproximadamente en el mes de abril de 2022. Con ese pago final, el IRS completaría los $3,600 dólares para menores de 6 años o los $3,000 dólares para niños entre 6 y 17 años.