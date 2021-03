El IRS inició la semana pasada la distribución del tercer cheque de ayuda, pero algunos ni siquiera han recibido el dinero de las rondas anteriores

Una familia de cuatro podría estar dejando pasar una ayuda federal de $5,800 dólares si no reclama el dinero

¿Qué debo hacer si no he recibido mi primer o segundo cheque de estímulo? El Servicio de Rentas Internas (IRS) inició la semana pasada la distribución del tercer cheque de ayuda, pero algunos ni siquiera han recibido el dinero de las rondas anteriores y se preguntan: ¿Qué debo hacer si no he recibido mi primer o segundo cheque de estímulo? En una entrevista con MundoHispánico, el contador Carlos Álvarez, de Heaven & Alvarez CPAs, nos ayuda a responder algunas inquietudes que podrían ayudar a cientos de familias a recibir la ayuda federal que les corresponde de acuerdo a los estipulado en la ley. ¿Qué debo hacer si no he recibido mi primer o segundo cheque de estímulo? Si usted califica y no ha recibido sus cheques, no lo deje pasar pues se trata de mucho dinero. “Hay que recordar que la cantidad de los pagos de estímulo, para el primer estímulo eran $1,200 por adulto y $500 por dependiente, para el segundo pago de estímulo las cantidades eran de $600 por adulto y $600 por dependiente”, explica Álvarez. Es decir, si se tratara de una familia de cuatro (padre, madre y dos hijos), el grupo debería recibir $3,400 dólares del primer pago aprobado en la Ley Cares y $2,400 de la segunda ronda aprobada en diciembre bajo el mandato de Trump. Si esa familia no reclama la ayuda federal, podría dejar pasar una suma de $5,800 dólares que mucho bien podrían hacerle a sus finanzas.

No me ha llegado mi primer o segundo cheque, pero sí califico ¿Qué debo hacer? En respuesta a esta pregunta, el especialista nos explica que: “si calificas para el primer y segundo pago de estímulo pero aun no te ha llegado debes preparar una declaración de impuestos para el año 2020 y ahí es dónde vas a poder reclamar estos pagos”. Esto aplica también si recibiste el monto que te correspondía incompleto. Así también lo confirma el IRS, quien ha explicado en su página web que si usted era elegible, pero no recibió la ayuda aun puede reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso al presentar una declaración de impuestos del año 2020. Usted tendrá hasta el 17 de mayo para hacerlo, fecha en la que la agencia cerrará su temporada de impuestos.

¿Cómo reclamo mis cheques en una declaración de impuestos? Todo contribuyente puede hacerlo verificando la línea 30 de la forma 1040 que tendrá que llenar. Incluso si una persona no está obligada a presentar taxes, puede presentar una declaración con la finalidad de recibir la ayuda para la que califica. Tenga en cuenta que el tercer cheque no se usará para calcular el Crédito de Recuperación de Reembolso. “Para reclamar tus cheques de estímulos en la declaración de impuestos debes contestar preguntas sobre la cantidad de cada pago de estímulos, el primero y el segundo, y ahí es dónde se va a calcular la cantidad adicional que mereces recibir en la declaración de impuestos, si no recibiste ningún pago o recibiste un pago reducido”, explicó Álvarez a MundoHispánico.

¿Qué pasaría con las familias mixtas? En un principio, cuando se discutió la Ley Cares en marzo de 2020, las familias mixtas no fueron consideradas. Sin embargo, tras una serie de reclamos de la comunidad y tras largas discusiones en el Senado, se decidió incluirlas incluso para reclamar la ayuda de forma retroactiva. CALIFICAN: “Hay que recordar que las familias mixtas, las declaraciones donde una persona tiene Tax ID y la otra persona tiene Seguros Social sí califican para los estímulos, aunque la persona con Tax ID no califica”, añade el entrevistado. NO CALIFICAN: “Declaraciones donde ambas personas no tienen Seguro Social y solamente tienen Tax ID, lamentablemente no van a calificar para ningún estímulo”, agregó.

¿Cuánto debo esperar para que llegue? La gran pregunta de cada familia es ¿Cuándo me llegará la ayuda? “Si ya hiciste tu declaración de impuestos y ahí es donde estás reclamando tus pagos de estímulo estos van a demorar lo que generalmente demora un reembolso de impuestos, que por lo general son de dos a tres semanas”. Sin embargo, es importante recordar que el IRS no solo está procesando los reembolsos se impuestos, justo ahora se encuentra distribuyendo la tercera ronda de cheque de $1,400 dólares, que aunque han indicado camina muy bien, podría generar algunos retrasos. “A veces puede ser más tardado, en realidad depende de los sistemas de IRS y que tan rápido estén procesando esos reembolso, pero por lo general de dos a tres semanas”, confirmó el contador.

¿Qué pasa si ya declaré y no los reclamé? No desespere. Aun tiene una oportunidad para corregir el error. “Si ya declaraste tus impuestos y no reclamaste los pagos de estímulo, la única opción sería corregir tus impuestos, hacer una enmienda; pero antes de hacer esto deberías revisar la línea 30 de la forma 1040”. “En la línea de la forma 1040 es donde aparece la cantidad de estimulo adicional que reclamaste en la declaración de impuestos, entonces si no te llegó el estímulo, pero sí calificaste y no ves nada en la línea 30 de la 1040 parece que no reclamaste tu estímulo y quizás deberías hacer una enmienda para después reclamar estos pagos”, señaló Álvarez. ¿Ya verificó este renglón del documento?

¿Puedo rastrear mi primer y segundo cheque de estímulo? En el caso del primer y segundo cheque de estímulo económico no podrá rastrearlo a través de las herramientas que ofrece el IRS, pues la misma agencia ha indicado que la información sobre las dos primeras rondas ya no aparecen en Get My Payment o Obtener mi pago. Sin embargo, han apuntado que “para información sobre estos pagos, vea o cree su cuenta en línea. También busque los Avisos 1444 y 1444-B en su correo”. También es recomendable buscar la asesoría de un contador o alguna persona especializadas en declaraciones tributarias.

Tercer cheque en camino El Departamento del Tesoro y el IRS han distribuido más de 90 millones de pagos de estímulo económico a los ciudadanos en esta tercera ronda. También dijeron que continúan adelante con los depósitos directos y ya que comenzaron con el envío de cheques en físicos y de tarjetas de débito prepagadas, reseñó La Opinión. Chuck Rettig, comisionado del IRS, dijo que “el IRS continúa enviando una tercera ronda de pagos de estímulo en un tiempo récord” y alertó a las personas que es momento de revisar con cautela el buzón de correo pues desde esta semana aquellos que no hayan entregado a la agencia su información bancaria comenzarán a recibir cheques físicos o tarjetas de débito por medio del correo tradicional.

¿Cómo saber cuándo me llegará mi pago? El IRS no ha anunciado algún calendario de distribución, tal como hizo en rondas anteriores. Sin embargo, ha dispuesto de la herramienta Get My Payment, realmente útil para rastrear tu tercer cheque y saber a ciencia cierta si le llega esta semana. Puede encontrarla en la página web de la agencia o a través de la aplicación para celulares: IRS2Go. “IRS2Go es la aplicación móvil oficial de #IRS. Descárguelo desde su dispositivo móvil hoy”, anunciaron a través de se cuenta de Twitter.