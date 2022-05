¿PODRÍA ESTAR VIVA? La mamá de Debanhi destapa un inesperado detalle del asesinato de su hija: NO LE DEJARON VER SU CUERPO. (VIDEO)

La señora Dolores Bazaldua dio una entrevista sobre su hija Debanhi

Se revelaron varios detalles que no se sabían de la chica de 18 años

La mamá de Debanhi no pudo ver el cuerpo de su hija A punto de cumplirse dos meses de la desaparición de Debanhi y de que poco a poco se filtre más material sobre el misterioso caso que no ha tenido una conclusión ni los responsables de su muerte estén identificados, ahora su mamá Dolores Bazaldua dio una entrevista revelando escalofriantes detalles del entorno de la joven. Mediante una entrevista con ‘Info 7’ de cuya grabación se compartió un video en TikTok, se puede ver cómo la señora Dolores Bazaldua, más tranquila, decidió ofrecer detalles de Debanhi y el terrorífico día en que su cuerpo fue encontrado a unos metros de donde los padres de la chica estuvieron apostados por días. Debanhi y su misterioso caso Desgraciadamente, la mamá de Debanhi no pudo ver a su hija en el momento en que fue encontrada, lo que ella ha lamentado desde el pasado 22 de abril cuando la chica fue sacada de una cisterna del Motel Nueva Castilla, donde los padres estaban por la parte frontal haciendo labores de búsqueda sin saber que a unos metros 13 días después de pesquisas, hallarían su cadaver. La señora Dolores Bazaldua narró que ella tenía esperanza de hallarla viva y hasta lo que haría para enfrentar en caso de que la chica hubiera estado traumatizada por lo que ‘le hubieran hecho’: “Iba con todo el ánimo del mundo a tratar de encontrarla, no quería que nada me interrumpiera, ni quería que llegara la noche, que se hiciera oscuro, porque yo quería encontrarla viva…”, comenzó diciendo.

Mamá de Debanhi quería encontrarla viva y hasta dijo cómo la hubiera ayudado si quedaba con traumas La señora Dolores Bazaldua comentó que Debanhi sería apoyada por ella y su padre en caso de que hubiera quedado con traumas de esa noche, pero lamentablemente ya no fue así: “Yo me ponía en mi cabeza ‘le hayan hecho lo que le hayan hecho aunque me vaya de esta ciudad, le damos un tratamiento para que se recupere de todo el daño que le hayan hecho pero yo la quería encontrar viva”, contó. Y es que la mamá de Debanhi lamentablemente no vio el cuerpo al momento de ser hallada: “Fue un shock enorme porque definitivamente nunca me imaginé que fuera estar ahí justamente en el punto donde nos reuníamos que nos dividía una pared, no podía creerlo…”, dijo la señora Dolores.

No pudo ver el cuerpo de su hija al momento de ser hallada Dolores Bazaldua contó que lamentablemente nadie le permitió ver el cadaver de Debanhi: “Todavía pienso en todo esto y digo ‘cómo puede ser posible que haya estado tan cerca de ella y no me haya dado cuenta, no lo haya sentido’ porque fue algo terrible”, manifestó la señora antes de que la presentadora le hiciera la pregunta más dolorosa. ¿Vio a Debanhi cuando la hallaron muerta? La mamá de la joven mexicana de 18 años, respondió: “No, no tuve esa oportunidad. Claro que quería como madre yo creo que todos queremos ver a nuestros hijos en el estado en que estén… es un poco difícil pero tenemos que irlo superando… “, contestó.

¿Tuvo la oportunidad de despedirse de Debanhi? ¿Antes del funeral y el entierro la mamá de Debanhi pudo despedirse de su hija? La señora Dolores Bazaldua precisó: “Sí tuve la oportunidad de despedirla, le doy gracias a Dios por haberla encontrado, por tenerla ahí, por tener a donde yo pueda ir a platicarle, ir a llorar porque a mi se me acercaron muchas madres y padres de familia que no han encontrado a sus hijos y que viven en una incertidumbre como la que yo viví y que es muy difícil y que sinceramente no se las deseamos a nadie…”, contó. En lo que respecta a su habitación, la mamá de Debanhi contó que la mantiene intacta de la última noche que salió de casa para ya no volver: “Igual, no hemos movido nada, todo está como me lo dejó, me lo dejó muy limpio porque ella quería permiso para la fiesta, ordenó todo su cuarto, como jovencitas, se quitan un cambio, se ponen otro cuando van a una fiesta, pero ese día quería realmente ir y lo dejó muy ordenado”, narra la señora.

La mamá de Debanhi se iba a jubilar para dedicarse a su hija y esposo Los planes de dedicarse a su familia se cuartaron para la mamá de Debanhi pues pensaba jubilarse: “Eran los planes que tenía de cerrar mi ciclo, de años de antigüedad, y ya había metido mis papeles para mi jubilación y dedicarme completamente a ella, para su escuela, para sus actividades y pues ya, no fue así”, dijo visiblemente triste la señora Dolores. Pero, ahora que su hija está muerta, la mamá de Debanhi lo primero que desea hacer es justicia por ella: “Queremos que salga la verdad, pero ya veremos a ver a qué nos vamos a dedicar, mi esposo sigue trabajando como maestro y yo pues ya voy a pensar qué voy a hacer, pero de que vamos a hacer algo lo vamos a hacer, soy una persona que voy a seguir”, dijo.

Debanhi quería ser modelo La mamá de Debanhi no quería que se dedicara a ser abogada: “Yo le decía que esa carrera no le iba a convenir porque era una persona muy noble y para ser abogado, pues yo pienso que tiene que ser de un carácter un poquito más fuerte”. Y también dijo que la chica quería dedicarse a ser modelo: “Nada más que yo le dije, bueno, elegiste la carrera de leyes, termíname la carrera y luego ya te vas a estudiar modelo. Porque también teníamos que ubicarla”, comentó. Los comentarios en apoyo a la señora Dolores aparecieron: “Señora bella, Debanhi recibirá toda la Justicia que ella se merece, para que sea muy feliz en la eternidad. Un abrazo”, “que dolor tan grande para esta familia sin su hija, justicia, no merecía terminar así necesitamos saber la verdad justicia para Debanhi”, “Muy admirable su entereza y valor.. yo no lo podría soportar creo”, “está muy rarisimo que no la hayan querido dejar ver por qué, Dios mío ella sí necesitaba ver a su hija”. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA A LA MAMÁ DE DEBANHI.