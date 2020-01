Página

¿Cuáles son las consecuencias de no presentar mi declaración de impuestos en las fechas establecidas?

¿Qué pasa con mi reembolso?

¿Qué hará el IRS en mi contra?

Hay dos tipos de fechas límites fiscales para la declaración de impuestos al año: el Día de los taxes y el late filling day (día de declaración de impuestos atrasada). Pero ¿qué pasa si no declara y ambos días han pasado? ¿Cómo conseguirá su reembolso? Es importante declarar tan pronto como sea posible, pero, en caso de que se le olvide, aquí hay unos cuantos consejos.

¿Cuándo tengo que presentar mis impuestos?

El Día de los Impuestos es el 15 de abril todos los años, a menos que ese día caiga el fin de semana. En ese caso, la fecha límite se mueve al lunes. Si presenta una prórroga, la fecha límite de declaración de impuestos es hasta el 15 de octubre. Si el 15 de octubre cae el fin de semana, la fecha límite es el lunes que le sigue inmediatamente al fin de semana.

“La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2019 y pagar cualquier impuesto adeudado es el miércoles, 15 de abril de 2020. Se espera que se presenten más de 150 millones de declaraciones de impuestos individuales para el año tributario 2019, y la gran mayoría se presentará antes de la fecha límite tradicional de abril”, anunció el IRS.

¿Qué pasa si no declaro para la fecha límite de los impuestos?

Si no declara para la fecha límite, el IRS añadirá multas e intereses a sus impuestos hasta que pague la cantidad. La buena noticia es que ellos aceptarán una declaración tres años después de que haya vencido. Así que, si no declara para la fecha por una semana o un mes, aún puede declarar. Conozca más sobre conseguir una prórroga y presentar su declaración de impuestos atrasada aquí.

¿Cómo consigo un reembolso si se me pasa la fecha límite de declaración de impuestos?

Siempre y cuando presente su declaración en un plazo de tres años posteriores a la fecha límite, el IRS le dará su reembolso. Normalmente le envían un cheque, a menos que escoja el depósito directo.

¿Qué tal si declaro a tiempo, pero no puedo pagar a tiempo?

Una opción es inscribirse a un plan de pagos. De esa forma, el impuesto no es cubierto de golpe, pero no incurrirá en multas.

Hay varios planes de pago, incluyendo Individuales y de Negocios. Su situación fiscal particular determinará si es candidato para un plan o no. Por cada tipo de plan, puede escoger pago completo, corto plazo o largo plazo. Si es una empresa individual o un contratista, necesita aplicar como un individuo, no como un negocio. Conozca más sobre los planes de pago aquí.

Si no escoge un plan de pagos, el IRS seguirá añadiendo intereses a su declaración hasta que pueda ser saldada.

¿Cómo puedo asegurarme de cumplir para la fecha límite?

Hay muchas formas de recordarle la fecha límite.

Declare sus impuestos tan pronto tenga sus formularios en el correo para que no se le olvide.

Tenga un recordatorio constante en su calendario o en su teléfono.

Haga que un amigo se lo recuerde.

Este artículo está actualizado y toma en cuenta los cambios fiscales para el año fiscal 2019 (declaraciones de impuestos presentadas en el 2020).