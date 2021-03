De inmediato el presentador hispano, Xavier Serbiá señaló el ‘error’ de no pagar impuestos al tener la green card. Además, dijo que el no reportar impuestos es independiente a poder ingresar o salir de los Estados Unidos con la residencia permanente.

En seguida, el experto financiero Xavier Serbiá, reveló las consecuencias de no realizar el reporte de ingresos y no pagar impuestos. “Penalidades, intereses y el caso se complica aún más”, aseguró el hispano, quién advirtió que sería necesaria “ayuda profesional”.

Diferencia entre reportar ingresos y pagar impuestos

“Una cosa es reportar y otra es pagar impuestos.. tu puedes reportar ingresos y a lo mejor no tienes que pagar impuestos”, dijo al respecto Xavier Serbiá. “Pero si tienes que pagar impuesto de esas planillas que tu no reportaste… aplicando las leyes del IRS y todas le deducciones” podría representar un problema mayor, aseguró el experto.

“Ya de por sí lo tenemos que reportar (los ingresos) pero puede ser que no tenga que pagar impuestos”, dijo el ex integrante de Menudo. “Acá con los impuestos no se juega”, apuntó Xavier Serbiá, antes de continuar remarcando las consecuencias de no pagar impuestos al tener la green card.