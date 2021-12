Los conductores de Suelta la Sopa ¿se van sin nada?

A unos días de que el show salga del aire, no pagarían liquidaciones a sus empleados

Chisme no like reveló lo que sucede detrás de la cancelación del programa A varias semanas de que se haya revelado que Suelta la Sopa quedó cancelado y el programa saldrá del aire los primeros días de 2022, ahora se habla sobre la liquidación de los empleados ¿y conductores? quienes lamentablemente no se llevarían nada de dinero, aunque eso ¿va contra la ley? Mediante la emisión más reciente de ‘Chisme no Like‘, Javier Ceriani y Elisa Beristain contaron lo que sucede detrás de las últimas semanas de Suelta la Sopa por lo que se ve que supuestamente la empresa no tiene dinero para liquidar a los empleados del programa. Suelta la Sopa sale del aire ¿pero su equipo se va sin nada? Según palabras de Javier Ceriani, una mujer llamada Elizabeth López era la jefa del buró de empleados de Suelta la Sopa en México por sus corresponsales que tenían desde 4 a 8 años y supuestamente se les comunicó que no les pagarían sus liquidaciones después de tantos años de laborar para el show. “Ni reporteros ni camarógrafos, la señorita Elizabeth López argumenta que no hay dinero pese a que siempre estuvo en una opulenta camioneta de último modelo, es la jefa de Suelta la Sopa México y no le va a dar liquidación a nadie, van a estar hasta el 24 (de diciembre), pero la semana pasada se realizó una junta secreta y se les dijo que algunos trabajarían hasta el lunes y ya se cierra el buró”, se escucha decir a Javier Ceriani.

Ni liquidaciones ni última quincena laboral les pagarán a los empleados de Suelta la Sopa La lamentable noticia corrió como pólvora ante la cancelación de Suelta la Sopa y es que además de la falta de liquidación al equipo del programa en México: “Dice (Elizabeth López) que no les pagará la última quincena y ¿qué dice Elisa? que si quieren demándenla porque no hay dinero y que esta es la última palabra”, precisó Javier Ceriani. Tras 8 años de estar al aire con las mejores noticias de espectáculos, el programa de Telemundo quedó cancelado, pero nadie se esperó que no les pagarían nada a los empleados de años en el equipo de reporteros y camarógrafos de México: “Están súper indignados nuestros colegas y chacaleros”, dijo Ceriani.

¿Engañarán a los empleados de Suelta la Sopa para no pagarles? La información sobre la falta de liquidación a empleados de Suelta la Sopa fue presuntamente filtrada por alguien afectado del equipo de México al que le aseguraron que no recibiría su dinero por ley tras la cancelación del programa, sin embargo, Javier Ceriani dio información valiosa alarmando sobre ¿un posible fraude? que cometerían con los trabajadores: “Les pueden hacer firmar un papel para extorsionarlos si les quieren liquidar los últimos días de la quincena pueden firmar un papel que diga que no tienen derecho a la liquidación mucho cuidado con lo que firman, no firmen nada, vayan con un abogado y demanden…”, fueron las palabras del presentador de Chisme No Like.

Ya estarían filmando el piloto del programa que sustituiría a Suelta la Sopa También en Chisme No Like se informó que ya estarían con la preparación del show que sustituiría a Suelta la Sopa y el piloto estaría por ser grabado, con el concepto de cinco mujeres al estilo ‘Talk Show’, como estilo del americano ‘The View’, sobre los puntos de vista de distintos temas. Los comentarios de la gente aparecieron sobre la falta de liquidación de Telemundo a empleados de México para Suelta la Sopa: “Pues acá en México por todos lados hay huelga por que no están dando aguinaldo y cosas así, la situación está jodida por todos lados “, “Aquí en México son unos abusivos, te contratan por menos de un año para que nunca hagas antigüedad, no te dan prestaciones porque no haces antigüedad”, “Si no pagan, es en contra de la ley, demandenlos!”.

¿Los conductores de Suelta la Sopa también están desesperados? Aseguran que los conductores de Suelta la Sopa andan “desesperados” buscando trabajo, luego de que les informaran recientemente que el programa de farándula llegaría a su fin en diciembre de este año. Durante una transmisión de Chisme No Like, el periodista argentino Javier Ceriani aseguró que los presentadores del show de Telemundo están llamando a todas las cadenas de televisión y radio dentro y fuera del país en busca de empleo. “Andan desesperados”, dijo. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DONDE SE HABLA DE LAS LIQUIDACIONES EN SUELTA LA SOPA.

Aseguran que conductores de Suelta la Sopa andan buscando trabajo Ceriani comentó durante su programa de entretenimiento que los conductores de Suelta la Sopa “andan llamando a CNN, llamando a Univision, llamando a La Mega, a Puerto Rico, a todos lados. Están desesperados porque el Titanic se hunde”. “Como dice una canción de José Alfredo Jiménez. Que bonita es la venganza cuando Dios te la concede”, agregó su compañera Elisa Berastain, haciendo referencia a la situación que se presentó hace un año con el despido de Carolina Sandoval.

Ya lo venían anunciando Desde hace unos días corría el rumor de que el programa Suelta la Sopa sería cancelado. Incluso el mismo Ceriani había comentado sobre una reunión crucial que se llevaría a cabo en la planta televisiva y en la que finalmente decidirían sacar el show de la programación del canal. Ahora, el argentino asegura que los presentadores de Suelta la Sopa, que estará al aire hasta diciembre, están tocando puertas en otros medios de comunicación e incluso con otros colegas en busca de un nuevo proyecto laboral antes de que se les agote su espacio actual.

Despido de La Venenosa Hace casi un año se desató gran polémica cuando Suelta la Sopa decidió sacar de su equipo de presentadores a Carolina Sandoval; pero Ceriani se dio a la tarea de recuperar las declaraciones que Jorge Bernal ofreció en aquel momento. Según Bernal, la salida de su compañera no incidiría en el rating del programa. Esta no fue la única llamativa declaración del presentador. Chisme No Like destacó una reciente en la que Bernal pide en medio del programa que les consideren a él y a sus compañeros como participantes en el reality show La Casa de los Famosos. Lo que pudo haber sido un comentario jocoso, al parecer dejó entrever la necesidad de conseguir un empleo rápidamente.

Carolina envía mensaje a sus antiguos compañeros Ceriani y Beristain entrevistaron a Carolina Sandoval, quien caminaba por la Casa Blanca justo cuando daban a conocer la noticia de la cancelación de Suelta la Sopa. “La Venenosa” descargó a sus excompañeros y les advirtió que si obran bien, les va bien, pero si no “que se preparen porque les va a caer un fuerte chaparrón de agua” Finalmente, dijo “desde la empatía yo lo único que le voy a decir a todas las personas es que nunca se olviden que lo más importante que tenemos es la familia, que cuando todo el mundo se olvida es lo púnico que siempre va a estar allí”. ¿Conseguirán trabajo Aylin Mujica, Juan Manuel Cortés, Lucho Borrego y Jorge Bernal? VER VIDEO COMPLETO AQUÍ.

Cancelan el programa Suelta la Sopa Para poner fin a los rumores, la periodista Mandy Fridmann confirmó para La Opinión que tras 8 años al aire el programa de espectáculos Suelta La Sopa será cancelado y que llegará a su final, al menos en Telemundo en los próximos meses. De acuerdo con información del medio, todo el equipo que trabaja en Suelta la Sopa, desde empleados hasta los miembros de la productora High Hill Entertainment, dueña del programa que co-produce el show con Telemundo, fueron citados a una reunión al finalizar la emisión, y aunque no se conocía el carácter de esta junta, ya muchos temían lo peor para el programa.