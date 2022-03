Hoy Día se va de rumba gracias a Adamari López

¿Un mal momento mundial para proyectar la fiesta?

Mientras Rusia ataca a Ucrania, el matutino de Telemundo se pinta de color y sabor Adamari López es la cara de Hoy Día y no sólo de ese matutino, sino también parte importante de Telemundo, la gente la ama y otros la critican, pero nunca es indiferente a los demás; ahora que está delgada sabe perfectamente que es su momento y así lo demuestra con la mejor actitud y su trabajo habla por ella. Sin embargo, en estos tiempos tan duros en los que la seguridad mundial se está viendo amenazada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con naciones involucradas como EEUU, resultaría paradójico resaltar ¿cosas banales? Y es que en esta ocasión a Adamari Lopez y la producción de Hoy Día los grabaron en Puerto Rico. Adamari López se va de rumba en Puerto Rico Mientras en las noticias e incluso en los matutinos de todo el mundo se habla de la guerra entre Rusia y Ucrania y las decenas de muertos que está dejando el conflicto que ya lleva una semana y pareciera no tener fin, en ‘Hoy Día’ se han enfocado en otra cosa y es que están transmitiendo desde Puerto Rico, al menos con Adamari López. Y es que para nadie es un secreto que la vitalidad y belleza de Adamari López en la pantalla provoca que la gente se aleje de los problemas un tiempo y deje de lado noticias tan siniestras y devastadoras como las imágenes de la guerra en Ucrania, pero ¿será que eso pudiera considerarse como irresponsable?

¿A la conductora de ‘Hoy Día’ no le importa la guerra? Ataviada con un vestido anaranjado, entallado y abierto de la parte superior derecha, Adamari López debutó en su viaje a Puerto Rico de una manera espectacular dejando claro que su belleza es natural y que su cuerpo está en su mejor punto, con la gente de su lado alabando cómo se veía. “Wowww Que preciosa”, “Hermosura, mi color favorito”, “Parece una muñeca”, “Preciosa”, “Estás hermosa Adamari y lo más bello que tienes es tu personalidad, seguridad y el entusiasmo por la vida felicidades!!!!!”, “Ese color te queda genial”, “Bella por fuera y por dentro”, “Mucha alegría de tenerte entre nosotros”, comentaron varias personas.

Adamari López echando la rumba en plena guerra Como parte de su trabajo y lo más animada posible, Adamari López no se enfoca en la guerra de Rusia y Ucrania, pero sí en gozar la vida y en que la gente que la vea, perciba el entusiasmo en tiempos tan complicados, lo que no necesariamente indica que no le importa la tragedia del mundo en estos momentos. A lo suyo y por esa situación, apareció enriqueciendo la cultura del bello país de Puerto Rico junto a la Miss de aquél país y juntas aparecieron haciendo una de las cosas que mejor se hacen en aquella nación: echar la rumba y gozar la música y el baile, ataviadas con faldas largas mientras les tocan el son en plena calle.

La boricua conductora de ‘Hoy Día’ transmite alegría Son dos los videos que podemos ver de Adamari López en Puerto Rico, donde sin duda deja ver sus dotes de boricua con el sexy baile que se anima a hacer ataviada con una blusa azul cielo y una larga falda amarilla de la nación que gusta de mucho sabor, riqueza y cultura latina. “@adamarilopez ya aprendió a bailar bomba puertorriqueña y lo hace con #MissPuertoRico, @michellemariecolon en el Pueblo de Loiza ¡No se pierdan toda nuestra cobertura a partir de mañana lunes en #hoyDia”, es lo que se lee en la descripción del video que sin duda impactó a la gente que pudo verlo.

“¿Ahora resulta que es bailarina?”, la gente comenta el video de Adamari López en la rumba Los comentarios para Adamari López bailando aparecieron: “Ahora resulta que es la bailarina de hoy día”, “Una pregunta , Adamari es la dueña de Telemundo ??”, “Esta señora está en todos lados es la única en Telemundo”, “Es una bárbara”, “Ada sabe bailar eso hace muchoooooooo ella cuando era pequeña estaba en clases de baile”, “Adamari aquí Adamari por todos lados”. Y otros no fueron tan amables con ella: “Tiene que seguir aprendiendo para que baile como Miss Puerto Rico, le falta mucho”, “Ese hoy en día se debe llamar Adamaris muy querida ella pero aburren”, “No existen otras figuras públicas en Telemundo??”, “Lo que menos vi fue a ella, me gustó el video pero cuando leí que ella es la protagonista ayy nooo”, “Sorry no la veía es tan chaparrita que con el valvoleo de las faldas”.

La conductora de ‘Hoy Día’ quiso transmitir la buena vibra de la gente de Puerto Rico “Que feliz me hace estar aquí ¿Bailamos?”, escribió Adamari López muy feliz y contenta en un video donde se contonea al ritmo del tambor con su falda y la felicidad que le produce estar en Puerto Rico para entretener a la gente, en medio de tantas malas noticias mundiales con la guerra de Rusia a Ucrania. “Caramba que bien lo haces, pareces de nuestra tierra”, “Hermosa. Ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones”, “Bailas bien y lo disfrutas”, “Simplemente eres’ espectacular de bella Dama”, “Bella mi ejemplo a seguir has pasado muchas cosas y nunca dejas de sonreír ni salir adelante”, “Ella si sabe vivir la vida así se hace”, le echaron porras.

Más espectacular y bella que nunca Los comentarios para Adamari López fueron encaminados en su fortaleza y la manera en que ha sabido afrontar tantas adversidades de su vida con la muerte de sus padres, el cáncer, la traición de Luis Fonsi, la separación de Toni Costa, la neumonía que la tuvo en cama por mucho tiempo y las críticas a su vida en general. Luciendo a sus 50 años más espectacular, sana, bella y carismática que nunca, la boricua se adueña de la televisión y manda un mensaje de esperanza con su actitud y su trabajo en medio de tiempos fuertes de crisis como la guerra de Rusia a Ucrania, pese a que tal vez mucha gente considere que no sea lo más adecuado, pero ella cumple con su trabajo.