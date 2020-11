Ninguno de los candidatos alcanza hasta el momento los 270 votos electorales requeridos para reclamar victoria en las elecciones

Según AP, Trump tiene 213 votos electorales mientras que Biden tiene 225

En varios estados clave es demasiado pronto para confirmar ganador, incluidos Pensilvania, Georgia y Michigan

No hay ganador de las elecciones. Si bien tanto el candidato demócrata Joe Biden y el presidente Donald Trump claman victoria en las elecciones presidenciales, la agencia de noticias Associated Press explicó que aún no ha confirmado un ganador porque ninguno de los candidatos ha obtenido los 270 votos del colegio electoral necesarios para reclamar la victoria.

El republicano Donald Trump dijo: “Francamente, ganamos esta elección” sobre el demócrata Joe Biden y dijo que llevaría la elección a la Corte Suprema. Su afirmación de victoria no coincide con los resultados y la información de que dispone actualmente Associated Press.

En esta etapa de la carrera, según los recuentos de AP, Trump tiene 213 votos electorales, mientras que Biden tiene 225. Trump necesitaría 270 votos electorales para ganar. En varios estados clave es demasiado pronto para confirmar ganador, incluidos Pensilvania, Georgia, Arizona y Michigan.

Aquí hay un vistazo, estado por estado, de cómo y por qué The Associated Press ha dado ganador a los candidatos por entidad.

POR QUÉ AP DECLARÓ GANADOR A BIDEN EN CALIFORNIA:

AP declaró al demócrata Joe Biden como el ganador de California tan pronto como cerraron las urnas en el estado, a pesar de que los funcionarios electorales aún no habían publicado ningún resultado de la contienda presidencial del martes.

La agencia de noticias lo hizo después de que los resultados de AP VoteCast y un análisis de las estadísticas de votación anticipada confirmaron las expectativas de que se mantendrá la tendencia política del estado a favor del candidato presidencial demócrata.

VoteCast, la amplia encuesta de AP sobre el electorado estadounidense, captura las opciones de los votantes y por qué las tomaron.

Hillary Clinton venció a Trump en California por 30 puntos porcentuales en 2016, y un candidato presidencial republicano no ha ganado el estado desde que George H.W. Bush lo lograra en 1988.

California es el estado más poblado de Estados Unidos y sus 55 votos electorales lo convierten en el premio más grande del día de las elecciones.

