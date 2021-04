Si aún no has recibido tu cheque de estímulo o has recibido menos de lo previsto, todavía puedes reclamar al IRS tu pago.

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos federales se ha extendido hasta el 17 de mayo.

Incluso aún puedes reclamar uno o los dos primeros cheques de $1.200 o $600.

Si no has recibido tu cheque de estímulo o has recibido menos de lo previsto, tenemos buenas noticias: todavía puedes reclamar al IRS tu pago. Sin embargo, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos federales está muy cerca, así que te recordamos todo lo que debes saber para recibir tu dinero.

Primero, este año, la fecha límite para presentar la declaración se ha extendido hasta el 17 de mayo, en lugar del tradicional día tributario del 15 de abril. De acuerdo a CNBC, el envío de una devolución puede ayudar si aún no has recibido el cheque de estímulo de $1.400.

Si no has recibido cheque de estímulo, aún lo puedes reclamar al IRS

Lo anterior puede incluso ayudar a resolver la situación si no has recibido uno o los dos primeros cheques de $1.200 o $600. Las declaraciones de impuestos de 2020 ofrecen ahora una sección en la que puede solicitar el crédito de reembolso por recuperación para el primer cheque de estímulo de $1.200 o el segundo pago de $600, si ese dinero aún se le debe.

Cabe destacar que, desde marzo, el gobierno ha estado enviando nuevos lotes de cheques de estímulo semanalmente. Cada una de esas rondas ha incluido pagos a personas que fueron entregando al IRS sus declaraciones de impuestos de 2020. Una vez que esos formularios fueron procesados, el IRS envió sus cheques.