Los hospitales estadounidenses que reciban fondos del paquete de estímulos de 2 billones de dólares aprobado por el gobierno tendrán que aceptar que no enviarán facturas médicas “sorpresa” a los pacientes tratados por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, señaló la Casa Blanca el jueves.

Este tipo de facturas suelen producirse cuando un paciente con seguro médico es atendido en un servicio de urgencias ajeno a la red de centros incluidos en su plan, o cuando un doctor de fuera de esa red asiste en un procedimiento hospitalario.

Pence says health insurers have agreed to the following for coronavirus testing and treatment:

-Waive copays

-Extend coverage on all plans

-Cover telemedicine

–No surprise billing

Medicare, Medicaid will also cover coronavirus testing and treatment. pic.twitter.com/HsxdBMJTKQ

— The Washington Post (@washingtonpost) March 10, 2020