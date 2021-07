“Hola tíos, ay Dios mío, yo digo que soy la mujer más feliz de la Tierra, yo no pensé que el corazón se te podía llenar de amor tan rápido, es algo que no se puede describir con palabras, cuando te lo pasan, cuando llora, cuando lo miras, cuando le empiezas a contar las manitas, porque a ver si está completo, si está bien, si está perfecto…”, fueron las primeras palabras de Francisca Lachapel.

Estaba viendo la televisión cuando de pronto se le rompió la fuente

La conductora de Despierta América comentó que estaba en casa junto a su marido Francesco viendo el futbol cuando de pronto se le rompió la fuente y supo que era momento de tener a su bebé: “Estoy muy feliz, muy emocionada, muy agradecida, me siento muy bendecida”.

“Ustedes se acuerdan que ayer que fui a trabajar como que no me podía mover, andaba como lenta y yo decía ‘como que ya va a llegar Gennaro, decide llegar hoy porque ya estaba en sus 39 semanas, faltaban dos días para 40 y me fui a la casa y estaba toda la mañana super incómoda, de repente llegué, me dormí tantito y estaba viendo con Francesco el juego, yo creo que va a ser futbolista, voy al baño, regreso y me siento y de repente empieza a salir agua y yo ‘ay Dios mío'”, narró la boricua.