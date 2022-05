De acuerdo con el medio Punto MX , el actor Valentino Lanús conocido por telenovelas como “La tontas no van al cielo” la actriz nacida en Texas y el mexicano se conocieron cuando ella tenia 20 años. Ambos actores se conocieron por un amigo en común mientras Amber en su recién carrera como modelo vacacionaba en México.

En medio de la batalla legal contra Johnny Depp, se dio a conocer el romance de Amber Heard con Valentino Lanús. El actor mexicano se tenía bien escondido la relación que vivió con la ex esposa del actor de Piratas del Caribe. Internautas felicitan a Lanús por “huir” de las manos de Amber.

Estando en medio de todo el escándalo mediático respecto al juicio que están viviendo a ambos actores estadounidenses se dio a conocer que Amber tuvo una relación con el actor mexicano de telenovelas Valentino Lanús. otro actor mexicano ha platicado con un programa de televisión cómo fue conocer a la ex modelo.

““Fue hace varios años… Amber había venido a visitar a Valentino a México, Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los sets principales era una casa en Cocoyoc y mientras Valentino estaba grabando y yo no. Me encantaba ponerme en un camastro en la alberca a tomar el sol, Amber llegaba y hacía lo mismo y empezábamos a platicar y la verdad nos llevábamos muy bien”, dijo el artista cubano nacionalizado mexicano.

Al respecto, el actor Otto Sirgo, quien fue compañero de reparto de Lanús en “Amar sin límites” en 2006, recordó cómo era Amber Heard cuando la conoció. Fue en entrevista con Ventaneando , en donde el colega de Valentino relató cómo fue conocer a la ex esposa del interprete del Capitán Jack Sparrow.

El primer actor agregó: “Hijole, lo que leo ahorita de ella, no es nada comparado a la que yo conocí. En aquel momento era una chica muy agradable, muy normal, platicábamos mucho porque estaba aprendiéndose un guion porque iba a filmar un capítulo. ”

Otto Sirgo cuando tuvo la oportunidad de convivir con la actriz en su restaurante que tiene en San Miguel de Allende. “De pronto hubo un parón en la novela y yo me fui a San Miguel para ver a mi esposa Maleni y me cayeron a comer aquí en el restaurante y ahí estuvimos”, dijo el actor de telenovelas mexicanas. Mencionó que jamás mostró una faceta violenta y la consideraba buena persona. VER VIDEO COMPLETO

Ante esta nueva información, los fanáticos han reaccionado en los comentarios de la entrevista: “Busquen a Valentino y pregúntenle a él personalmente, aunque no se les quita el mérito de haber entrevistado este señorón, porque tiene credibilidad pero sería mejor que lo busquen a Valentino”

“Con Lanús, duró 10 meses la Amber, y por algo no duró tanto, además él, de la que se salvó, yo creo que no lo vio con mucho futuro pues lo lagartona tiró sus cabras para montes más alto.” “Hasta el Sr Otto en el fondo sabe que ella no es la chica normal, cree en lo que es evidente de está mujer.”