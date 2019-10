Página

No deje de renovar el DACA, recomienda el abogado especializado en temas migratorios, Charles Kuck

Los inmigrantes llegados a Estados Unidos durante la infancia tienen hasta un año después de su vencimiento para renovar el DACA

Pide abogado llamar a los senadores de cada estado para que nulifiquen la prepuesta de eliminar el mínimo del 7 por ciento de visas para trabajar en Estados Unidos

“¿Debo renovar mi DACA?” “No deje de renovar el DACA”. Una pregunta común, casi angustiosa por su reiteración en estos encuentros, y una respuesta contundente fueron planteadas en el más reciente Facebook Live sobre migración de Mundo Hispánico, que invita a un prestigiado especialista jurídico para responder a las preguntas del público.

El abogado Charles Kuck, en la mesa moderada por Elie Dib Caiazzo, enfático, como si recitara un mantra, aspira y responde cual si fuera una ametralladora: “Sí, sí, sí, sí…”.

Vehemente, el letrado en temas migratorios hiló ocho síes consecutivos, concatenados, ro-tun-dos… Como para dejar por sentado, de una vez por todas, la verosimilitud de su argumento en tiempos de desánimo para muchos hispanos en Estados Unidos: el DACA debe ser renovado en cualquiera de sus modalidades, siempre, un año antes de su vencimiento.

En este sentido, el abogado Kuck puso el dedo en la llaga para contrarrestar ese abatimiento que a menudo priva entre quienes, por una causa u otra, ven sus vidas vinculadas a temas migratorios: “En esos programas temporarios muchas veces hay vías (de solución) alrededor. Trump está tras eliminarlas, PERO TODAVÍA EXISTEN. Hay que aprovecharlas, HAY QUE SER PROACTIVOS EN SU INMIGRACIÓN, no esperar hasta que Trump toque a su puerta y decir: ´¡Oh, santísimo hijo, aquí está su permiso…!´. Hay que buscar modos legales y comprobados que existen y funcionan para cambiar sus datos”, subrayó.

El abogado Kuck proyecta verosimilitud en sus respuestas.

Es enérgico, como para no dejar duda alguna, cuando traza ciertas respuestas. Por ejemplo: una vez más, como ha sucedido en otros Facebook Live de Mundo Hispánico sobre el tema, hubo espectadores que indagaron acerca de la así llamada Carga Pública.

“¿Carga pública? No hay tal ahora -repuso, el abogado Kuck, terminante-. Fue parada por las cortes porque es ILEGAL (subrayó la palabra alzando la voz). Lo hemos dicho en otros Facebook Live: creo que nunca será aprobada por las Cortes y nunca tendrá efecto mientras Trump esté en la oficina. Medicare puedes hacerlo. Los cargos públicos son para el inmigrante, cuando pides ayuda para tus hijos, bueno, es por los hijos, no por usted. Se trata de usted cuando pide dinero del gobierno, pero tratamiento médico por embarazo o similares no tendrá ningún efecto en las cargas públicas”.

Otra pregunta dio pie a una respuesta tajante pero fríamente realista del abogado.

“Tengo 20 años en este país, tres hijos ciudadanos de 16, 15 y 12 años; yo entré indocumentada, ¿hay una forma de arreglar o tener permiso aquí?”.

“No”, contestó, categórico. “Hay abogados que han vendido la idea de que si se ha escondido de la Migra y ya tienes hijos aquí, milagrosamente llega el gobierno y te dice: aquí tiene su permiso de trabajo, como regalo. Eso se lo vendieron esos abogados…”.