¡Niurka ya no soporta a Laura Bozzo y le lanza advertencia a Juan Vidal!

Y es que Julia Gama se estaría vengando de la vedette cubana, ya que Niurka en alguna ocasión fue con Rafael a meterle cosas a Julia en la cabeza. En el video compartido por ‘Escándalo’, la cual es una página de chismes en Instagram, la gente comenzó a tachar a Niurka de ‘víbora’ y decir que no creían nada de lo que decía… (VIDEO AQUÍ) Archivado como: Niurka no soporta a Laura Bozzo

Niurka explotó y rompió en llanto porque no quiere que Juan Vidal tenga relación alguna con Laura Bozzo. Además, mientras que la cubana lloraba, también decía que Vidal no quiere que tenga nada que ver con los del cuarto morado, pues en un determinado momento vio a Julia hablando con Juan, y toda la mañana se la pasó seria.

Niurka no soporta a Laura Bozzo: Daniela Navarro dice “Laura es el show de la casa”

Niurka recientemente soltó unas fuertes declaraciones sobre la conductora y abogada peruana, quien estuvo fuera del país que la vio crecer, México. “Yo ya no quiero saber nada, no, no, no, se me acabó la paciencia con la loca esa”. Dijo Niurka mientras hablaba seriamente de que ya no le tiene ni un ‘gramo’ de paciencia a Bozzo.

“No es una guerra justa, es una persona bipolar, es como hablar con un ente, a veces no hablamos ni en mismo idioma”, dijo seriamente Niurka Marcos. Daniela Navarro habló acerca de Laura Bozzo y el impacto que está teniendo en el reality. “Laura es el verdadero show de LCDLF, le guste a quien le guste. La gente está disfrutando a esa señora, y porque es una gran señora, tiene 71 años, Laura es el show y tenemos que aprovechar eso”, dijo. Archivado como: Niurka no soporta a Laura Bozzo