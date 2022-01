Niurka Marcos despierta interés de los seguidores tras publicar un video donde se le ve un extraño “bulto”

Esto fue lo que comentaron los seguidores

¿Qué le pasó a Bobby Larios, ex de Niurka?

Llaman a Niurka travesti. “Soy la mujer escándalo”, Niurka Marcos no se equivocó cuando se auto nombró la “mujer escándalo”, pues si hablamos de estar en boca de todos, no cabe duda que la cubana se lleva el primer lugar ¡y por mucho!, en esta ocasión, los usuarios en Instagram no tardaron en notar algo extraño en el atuendo de la rubia.

Resulta que Niurka publicó un video en su cuenta oficial, en donde en bikini, meneándose en una hamaca y disfrutando del sol, los fans notaron algo extraño en la parte inferior de su ropa, pues se le nota un “bulto” extraño y esto fue lo que comentaron los seguidores de la cubana.

Llaman a Niurka travesti: Se le nota un extraño bulto

En dicha fotografía, a la mujer escándalo se le ve con un bikini azul, mientras que la parte de abajo es negra, por lo cual inmediatamente miles de seguidores comenzaron a notar lo que parece ser un “error de lente”, pero que sin lugar a duda, sigue viéndose extraño.

“A cab…! Parece que tiene p..t0”, “¿Es tu vibrador o eres travesti?”, “Ese calzón, está bien raro”, “Pero 10 pulgadas mínimo”, “¿Es calzón con bulto?”, “A la madre, ¿Qué le salió?”, “Parece que tuviera un vibrador, pero si te comprendo Mami, para tener cualquier tontera de hombre en la casa preferentemente un consoladora en casa”, entre muchos otros que notaron el extraño bulto.