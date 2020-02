Página

1 de 4

Niukra exhibe su descomunal trasero en una sensual tanga

Seguidores aplauden fotografía de la bailairina

Desata las pasiones en las redes sociales

Una fotografía de Niurka ha colapsado a las redes sociales debido a que presume su gran trasero enfundado en una tanga de miedo, por lo que ha cautivado a sus fans.

La escultural mujer ha publicado una imagen de ella recostada boca abajo, en donde destaca su enorme retaguardia que resalta por lo diminuta de su tanga.

La postal circula en redes sociales y ha causado grato asombro en sus fans, y algunos que no son tantos, por la calidad de piernón y pompa que se le ve.

VEA EL VIDEO AQUÍ

Este material fue subido a través de su cuenta de Instagram @niurka.oficial y que hasta la tarde de este 29 de enero de 2020 llevaba poco más de 51 mil 500 reacciones de me gusta y más de mil comentarios.

Incluso la bailarina publicó el siguiente mensaje para explicar dónde se encontraba: “Ando en Miami bronceándome el Cucurucu”, lo que de inmediato desató centenas de comentarios.

Uno de los primeros comentarios que recibió Niurka fue el siguiente: “Tremendo cul…, soy tu sicaria”, lo que desató una serie de mensajes de otras seguidoras y seguidores.

“Cómo estás buena cosita rica y hermosa me encantas”, “Me encataría probar tu cucurucu es divino”, “Eres tan perfecta”, fueron otros mensajes que dejaron en su red.

Pero otras persona quisieron ser más protagonistas y dijeron al respecto: “Me encanta como eres. Me encanta porque eres muy directa y no te andas con rodeos. Saluditos desde Guatemala. Disfruta Miami”.

Unos más hicieron broma de su cucurucu y le dijeron a Niurka: “Sabroso ese cucucucucu asere”, mientras otros destacaron el color de su tanga: “Bello paisaje ese azul se ve muy profundo”.

Una de sus seguidoras no tuvo empacho en darle un pequeño consejo: “Hermosa no te olvides luego de tomar sol usar una crema hidratante, sino te queda reseca y es lo que envejece la piel, no hidratarla luego de un precioso día de sol, besos desde Uruguay”.

Otras personas más señalaron que: “Su cuerpo es natural” y otros le mandaron un mensaje con todo respeto: “Eres una gran señora te saludos desde san Cristóbal, Venezuela”.

La seguidora @marylu_idk le dijo que es una suerte su familia y escribió lo siguiente: “Qué suerte tienen los hijos de mamá Niurka de tenerla y que sea tan relajada”.

Una mujer más le dijo: “Qué guapa mamá mami niu, te mando todas las buenas vibras del mundo P.D. ya sígueme mami Niu”.

Pero uno de los comentario más honestos vino de una mujer que reconoció la calidad de cuerpo que tiene Niurka y escribió lo siguiente: “La verdad que muchas quisiéramos tener el cuerpazo que te cargas, y no es envidia, pero presume tus defectos con orgullo pues a tu edad estás mucho mejor que cualquier chica de mi edad, mis respetos”.

Y alguien más le preguntó si estaba bien por el reciente terremoto y le dijo: “¿Mamá Niu estás bien? Acaba de haber un terremoto por allá, con la bendición de la bendición de toda la osha pido este todo bien por allá, regresa ya a casa”.