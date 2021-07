En el video, publicado también por la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino, Javier Ceriani , se observa como Niurka estaba rodeada de puros reporteros y fanáticos, posteriormente, uno de los presentes comenzó a decir: “A ver Mamá Niu, que se vea el cuerpazo”, a lo que la ex de Bobby Larios comienza a bailar sensualmente. Sin embargo, lo que muchos no se esperaban era que la cubana se subiera la blusa.

Fue el pasado 13 de junio cuando Niurka Marcos decidió “desatarse” en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es que, en un encuentro que tuvo la cubana con los reporteros, la vedette no dudó ni por un segundo en levantarse la blusa y dejar al descubierto sus pechos sin brasier, conmocionando a todos los presentes.

Vaya que Niurka Marcos ha sabido como mantenerse debajo de los reflectores, y es que la vedette cubana no desaprovecha ninguna oportunidad para dar de que hablar a los medios, y en esta ocasión no fue la diferencia, ya que la actriz de 53 años en pleno encuentro con reporteros decidió levantarse la blusa y dejar al descubierto sus pechos.

Cabe destacar que no es la primera vez que la ex aventurera sorprende de esta manera, ya que cabe resaltar que durante su viaje por Oaxaca la actriz posó para las cámaras sin nada de ropa, e incluso lo hizo en televisión abierta cuando estaba en una entrevista, quién sin pensarla se quitó la blusa dejando al descubierto sus pechos, conmocionado a los conductores de la cadena, quienes rápidamente quitaron la imagen.

“El pueblo cubano ahorita se tiró para las calles porque hay hambre y porque se está muriendo la gente en los hospitales, aguantaron vara ellos, porque no quise aguantar vara yo y me fui para la ching%$&”, comentó la cubana cuando se le cuestionó que opinaba sobre la situación que sus país está pasando.

Antes de que Niurka Marcos sorprendiera al subirse la blusa y dejar al descubierto sus pechos sin brasier, el portal de INFOBAE argumenta que la ex vedette se tomó el tiempo de hablar con la prensa sobre lo que esta pasando actualmente en Cuba, argumentando que había mucha hambre y que la gente estaba muriendo en los hospitales:

“La Niurka, esos shows no valen ni medio peso, como que le debería de bajarle un ching$% a su ridiculez”, “Algo tiene que hacer para llamar la atención”, “No tiene pudor alguno”, “Que mujer tan más vulgar”, “Es una vulgar”, “¿Y su país, ya le preguntaron por eso?”, “¿Dónde esta la solidaridad con Cuba? increíble, y yo siendo Dominicana me duele la situación de nuestros hermanos cubanos”

Diversos comentarios comenzaron a llegar al video de Niurka levantándose la blusa y dejando al descubierto sus pechos sin brasier, en dónde seguidores argumentaron que realmente no se veía dolida por la situación por la que estaba pasando actualmente Cuba : “Muy dolida por lo que está sucediendo en Cuba. Se le nota ¿verdad?”, a lo que un usuario le responde: “Esa no quiere a nadie”

Llaman vulgar a Niurka después de levantarse la blusa y dejar al descubierto sus pechos sin brasier

Más comentarios comenzaron a llegarle a Niurka subiéndose la blusa y dejando al descubierto sus pechos, en dónde seguidores no bajaron a la ex vedete de “vulgar”: “Tipeja más corriente que la electricidad”, “Vulgar y naca”, “Esa vieja no tiene pudor ni respeto por ella misma”, “Que mujer tan más vulgar”, “Su único talento es mostrar las carnes y hablar de los demás”

“Esa vieja no tiene talento que mostrar, eso es lo único que usa para salir adelante”, “Mientras que en su verdadero país está pasando crisis, ella hace caso a los mañosos reporteros, pero se le ve rara a la señora, ¿se metió algo?”, “No pues wow, que talento, solo así puede llamar la atención”, “Niurka me encantas, pero tu vulgaridad me mata”, “Enloqueció por dar de qué hablar y ya perdió por completo el pudor” PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ