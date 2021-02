La cantante Niurka asombra cuando presume su tatuaje en zona prohibida

Seguidores se confunden al momento de ver la imagen

“Un poco de cardio y para la alberca”

Niurka presume tatuaje bikini. La actriz cubana Niurka, asombra en las redes sociales al presumir su cuerpo fitness, posando en un diminuto bikini encima de una bici, también aprovechó para enseñar su tatuaje en una zona prohibida, que incluso causó confusión en algunos seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la cubana compartió una imagen donde al parecer está terminando su rutina de entrenamiento, además está luciendo un atrevido traje de baño de dos piezas.

“Un poco de cardio y para la alberca”, con esa frase acompañó la publicación que ha dejado con la boca abierta a varios internautas, que admiraron su cuerpo tonificado y su sensual tatuaje en la zona baja.

CONFUSIÓN CON EL TATUAJE

La cantante causó una gran confusión con algunos de sus seguidores, ya que el tatuaje que tiene, se lo realizó en la zona baja de su cuerpo, “¿Soy el único que pensó que el tatuaje era peluche en el estuche?”.

Pero la gran mayoría de los comentarios fueron piropos y halagos, por la gran figura de la artista, “hola buenos días amiga Niurka tienes bonito cuerpo eres un bombón y saludos cordiales”.

Otros mencionaron la belleza de la cubana en su máxima expresión: “Guapísimas como siempre!!! Pero…me imagino que eso que se ve es la bici verdad”.

Incluso algunos le pidieron que compartiera la receta de su dieta: “quiero saber tu dieta !!! ¿Qué recomiendan para salud y cuerpo?”.”Pasa la dieta”.

“Esta bello ese tatuaje”, ” que hermosa, eres increíble”, “Que cuerpazo única natural “, “Super mega explotada de bella”, “Que mami tan más sexy”, “Que envidia de la buena”, “A iniciar el día con todo”, “Queremos foto del tatuaje”, “Que cuerpo me encanta que me has puesto tieso, mami”, fueron algunos de los mensajes enviados por sus fans.