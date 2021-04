Las palabras de Jenni a Niurka

La artista musical Jenni Rivera, dijo para un programa de Radio lo siguiente: “Los escándalos no llenan recintos, muchos menos hacen vender discos, si no me crees pregúntale a Niurka”, a lo que dio a entender que la cubana no vendió tantos discos como ella.

En ese tiempo la Gran Señora estaba en la cima del éxito, por su gran popularidad, era reconocida por todo el mundo, y bastante querida por los fans, que se volvían locos al verla, donde incluso tuvo varias participaciones en la televisión junto a su hija Chiquis Rivera. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ