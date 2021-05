“Y que importa que tenga asta 100, si JLo cuántos no se ha tirado, esas son sus vidas, que viva el amor”, “ella y @jlo por ahí van, no se dejan una de la otra”, “ella porque puede”, “esta mujer es de las que piensan que para que se lo coman los gusanos mejor que se lo coman los humanos, a gozar, a gozar que este mundo se va a acabar”.

Niurka Marko Peña gay: LO DEFIENDE A SU MANERA

En una publicación de El Imparcial, se recaban las declaraciones de Niurka sobre su nuevo novio y las dudas que surgen sobre su orientación sexual, por lo que a su manera muy particular, la bailarina respondió contundentemente.

“A todos los que están criticando ese tema ya cog… 18 veces. Uno por año que a ustedes les molesta. Co… muy rico, la verdad, pa’ qué te digo que no, si es que sí. Ya me llenó muchas veces el tanque, de hecho, vengo repleta. Él no me está chupando nada más que el cho…, y la ñon… también se la estoy chu…”.