¡Niurka Marcos se descara nuevamente y enseña hasta las anginas!

Niurka Marcos se descara: La vedette más reconocida de América Latina volvió a estar en boca de todos luego de subir un video enseñando de más. No es ningún secreto que la guapísima cubana luzca un cuerpazo increíble a sus 54 años, pues es el cuerpo que muchas quisieran tener, además de que no es ninguna sorpresa que Niurka nos enseñe sus carnes.

Niurka se burló de Chiquis Rivera

Mediante el programa de El Gordo y la Flaca, buscaron a Niurka para preguntarle sobre la manera en que mantiene su cuerpo, pero desmintió lo dicho por Chiquis Rivera sobre que el vientre y las tallas se reducen gracias a las gotas de limón en agua tibia, durante las mañanas.

“Ay no, tan calvo Chiquis no, no te la mam… no no no, hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación”, comenzó diciendo Niurka riéndose de la pregunta del reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ sobre que la hija de Jenni Rivera diera ese remedio al natural en un video.