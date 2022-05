¡Niurka Marcos habla de su primera vez con un hombre mayor!

Además, Niurka Marcos describió como era aquella chica con la que su ex novio la engañó, dejando en claro que era muy linda. “Unas nalgas de este tamaño, cuerpazo, cinturita así, bella mujer joven de 23 años con un cabello negro. Me sentí el gargajo de la vieja”, dijo. Archivado como: Niurka Marcos habla de su primera vez

Se quedó ‘por amor’

Pero lo que más descontento causó con los integrantes, es que Niurka confesó que aguantó el ‘cuerno’ por amor. “Nunca me vio, nunca se enteró. Agarré un ride en [el barrio de] Miramar [en La Habana, Cuba] hasta la parada de la 64 y cuando me monté y me senté en la ventanilla lloré, pero como no le dije nada, me la tragué por orgullo y me fue a buscar normal, nos encontramos normal en la escuela, en el entrenamiento, fue mi chalán a los 15 años, ve todo lo que aguanté, nada más ese cuerno aguanté en mi vida”, afirmó la cubana.

"Yo estaba muy chiquita y él estaba muy guapo y yo dije: 'No importa, lo comparto'. Aparte fue el primero que me… entonces por eso dije: 'Muchachita mejor aguántate y comparte'. Él me dejó a mí después de los 15", finalizó la integrante de La Casa de los Famosos, ¿Qué opinas?