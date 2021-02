Después de llamarlas “culer$%&”, Niurka le mandó un contundente mensaje a Thalía, argumentando que por ningún motivo dejara a su abuela, la señora Eva Menge en manos de su hermana, Laura Zapata:

“Mami llévatela pa’ tu casa, porque Laura te va a seguir sacando billete, y más que una enfermera a su lado, ella necesita amor, necesita cariño y abrazos”, comentó la cubana.

Por si no fuera suficiente, Niurka comentó que eso era lo menos que iba a tener la abuela con Laura, ya que ella aseguró que la actriz mexicana no es tan cariñosa como mucho ha presumido: “No, ella no es cariñosa; así de amor y abrazos. Laura no sabe qué es eso” finalizó la también actriz.

Ante estas tremendas declaraciones de parte de Niurka hacía Thalía y Laura Zapata, diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde usuarios denotaron que la cubana tenía completamente la razón, mientras que otros tachaban a la cubana de metiche.

Una seguidora escribió: Muy cierto lo que dice Niurka, tanto dinero que tiene Thalía, ella la puede tener a su abuela en su casa pagándole a una enfermera”.