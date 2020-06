La bailarina y actriz cubana sorprende a sus seguidores

Con dos fotos en particular, Niurka Marcos derrite a todos

“Simplemente porque la vida sigue y hay que agarrarle el ritmo”, expresó

Encantadora. La bailarina y actriz cubana Niurka Marcos sorprende a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y con dos fotos en particular, derrite a todos, ya que se deja ver con un look muy diferente al acostumbrado.

Con más de 100 mil likes hasta el momento, entre ellos de Beatriz Adriana Solís, hija del Buki, el conductor Orlando Segura y la actriz Vanessa Guzmán, en una de sus fotos, Niurka Marcos cautiva con su nuevo corte de cabello y comparte la frase: “Simplemente porque la vida sigue y hay que agarrarle el ritmo”.

Además de lucir una estupenda figura a sus 52 años de edad, la bailarina y actriz cubana conquista con su característica sonrisa y simpatía, la cual le ha generado miles de seguidores en sus redes sociales, quienes no se cansan de llenarla de halagos, como en esta ocasión.

“Divina”, “Ese look le queda maravilloso”, “Mamá Niu se cortó su pelo. Se ve guapísima”, “Que perfecta”, “Hermosa, todo se te ve bien”, “Esa foto me encantó”, “Le quedó hermoso su corte, Mamá Niu”, “Hermosa a más no poder”, “Soy tu fan, me encanta tu personalidad. Eres hermosa”, “Que mujer tan guapa”.

A muchos sorprendió que Niurka Marcos haya optado por hacer un cambio tan radical en su cabello, pero a la mayoría les pareció una excelente idea: “Que linda, cambio radical”, “Preciosa”, “Mi diosa”, “Guapísima como siempre”, “Me gustó mucho el nuevo look”, “Te ves mucho más joven”, “Usted si es vedette”, “Oh, te cortaste tu cabello, luces muy diferente, pero muy bonita, si me agrada el cambio”.

Pero eso no fue todo, ya que Niurka Marcos compartió otra fotografía del recuerdo y con un look que sorprendió en su momento, ya que traía su cabello corto, casi al ras, aunque eso no impide que resalte su singular belleza, y más cuando deja ver su figura en la playa.

Con más de 33 mil likes, la bailarina y actriz cubana escribió en esta publicación: “Extraño el Caribe. Besos y puro amor para toda mi gente linda, que descansen con ilusión y dulces sueños”.

De inmediato, los fans de Niurka Marcos reaccionaron a esta fotografía con comentarios de todo tipo: “Talento, inteligencia, hermetismo, frialdad, calculadora, bella y se conoce, segura de sí misma, con el autoestima vive en la capa de ozono”.

“Que linda”, “Tu belleza insulta a todas las mujeres”, “Mamá Niu hermosa”, “Preciosa, perfecta”, “Esta mujer es tan hermosa”, “Lo dicho, hermosa como sea”, “Niurka, eres increíble y muy linda”, “La más hermosa del medio artístico es @niurka.oficial”, “Regia”.

Un admirador de la bailarina y actriz cubana se lleno de nostalgia al ver esta fotografía en particular: “Me acuerdo cuando andabas así pelona y te veías espectacular”.

Otros seguidores se expresaron de la siguiente manera: “Que bella que eres”, “Linda sonrisa bella dama”, “Delicia de mujer y hermosa dama”, “Es hermosa hasta con el cabello corto”, “Me gusta cómo se ve con el cabello corto, la amo”.