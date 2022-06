Todo quedó grabado y se vio que la conductora no estaba muy de acuerdo, pero ‘flojita y cooperando’ accedió a que le hiciera ese trabajito, frente a todo el público y los integrantes de la casa, por lo que no faltaron las críticas sobre todo de los televidentes que hicieron sus comentarios en la página.

Todo sucedió durante la más reciente emisión del programa mientras la bailarina estaba detrás de ella y le advirtió que necesitaba de un trabajo, en un principio la peruana no quería, pero fue más el convencimiento de la cubana que no tuvo más remedio que aceptar.

Mientras la cubana estaba detrás de ella, le haría una “brujería”, pero la peruana, muy sorprendida, le dijo que no, sin embargo no pudo con el poder de convencimiento de la bailarina, por lo que optó por dejarse hacer lo que ella dijera, mientras hablaba con más integrantes del programa.

Niurka Laura Bozzo: “QUÉ EL SEÑOR LA REPRENDA”

De pronto este hecho causó enojo en los internautas: “El señor reprenda… por eso yo no dejo que me hagan eso ni que me toquen la cabeza”, “Laura está con Dios y ella cree en la Virgen de Guadalupe, así que nada le afectará”, “Y ella se deja babear el pelo de Niurka”.

Algunos más opinaron: “Hay que falta de respeto. Te digo como cubana que eso no es ningún trabajo. No uses la ignorancia de la gente para tus campañas de mier…”, “Pero si la misma Niurka le dijo que le haría brujería… aquí en el video repitió lo que ella dijo!!! Y si lo hace o no, solo ella sabe!! Pero solo se ve que le en saliva el cabello!! Pero la Sra. Laura tienen razón es fácil de convencer”. Archivado como: Niurka Laura Bozzo