Pero con lo que no contaba Niurka es que Laura Bozzo literalmente se estaba escondiendo de ella, pues creía que le diría ‘fea’. Según reportó el desaparecido programa Suelta la sopa , Bozzo entró en crisis por la falta de medicamentos, lo cual ya la estaba orillando a no participar en este reality show.

En un video que circula en redes sociales y que se encargaron de retomar varios medios de comunicación, entre ellos Milenio, se puede ver a los habitantes de esta famosa casa dándose efusivos abrazos de bienvenida, destacando la ex Aventurera, quien echó de menos a Laura Bozzo y preguntó por ella.

¡Lo que se viene! Tras una gran expectativa, comenzó ayer la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo, y no pasó mucho tiempo para que la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos le diera una cara a la conductora peruana Laura Bozzo y luego le diera una ‘puñalada por la espalda’.

“No voy a dejar que te vayas tan rápido”, le promete Niurka a Laura Bozzo

En medio de los demás habitantes de La Casa de los Famosos, aunque daba la impresión que cada uno estaba en sus propios asuntos y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Niurka Marcos tomó de las manos a Laura Bozzo para que se calmara, además de asegurarle que no iba a dejar que se fuera tan rápido, si no, ¿cómo se iba a divertir?

Usuarios de redes sociales de inmediato reaccionaron a esta acción de la cubana: “Se le ve la hipocresía a la Niurka, hasta las indirectas cuando habla con ella y Laura bien inocente todavía la sobresalta”, “Ya empiezan con la hipocresía y las malas vibras”, “Esto se pone buenísimo”, “Ni una es más que la otra ni la otra más que la otra, son dos gotas de agua, por eso no compaginan” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).