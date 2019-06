¡No se cansa! Niurka estalla de nuevo contra Edith González y Raúl y Lili explotan

Página

Niurka estalló por las críticas que recibió por asegurar que ella fue la mejor ‘Aventurera’

Raúl de Molina y Lili Estefan se molestaron porque la cubana le faltó al respeto a la recién fallecida Edith González

Pero Niurka no se quedó callada y volvió a despotricar

Luego de que Niurka no respetara la reciente muerte de Edith González y asegurara que ella había sido la mejor ‘Aventurera’, ahora El Gordo y la Flaca no se quedaron callados y molestos le enviaron un mensaje a la cubana.

Edith González falleció el pasado 13 de junio por complicaciones del cáncer de ovarios que padeció, sin embargo eso no evitó que Niurka aprovechara una conferencia de prensa de una obra de teatro para asegurar que ella había sido la mejor ‘Aventurera’ por encima de la recién fallecida actriz.

Lo anterior, trajo un sinfín de ataques contra la cubana, pero eso no pareció importarle, pues volvió a despotricar contra el trabajo de Edith González y hasta mandó una indirecta para Raúl De Molina y Lili Estefan.

“Lo soy y lo seré (la mejor Aventurera) esté quien esté, se vaya quien se vaya y aunque lo diga la señora Salinas fui la más pe… Cuando estuvo Susana González dijo que era la mejor, cuando estuvo yo también, cuando estuvo la otra también, y lo voy a seguir diciendo y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad”, fue lo que dijo de nuevo Niurka.

“Y si antes de que falleciera dije que era la mejor Aventurera y la más pe… después de que fallezca sigo diciendo lo mismo, porque sigo siendo la más pe… i’m sorry for everybody y porque no soy hipócrita”, continuó la cubana.

Y mandó un mensaje a distintos líderes de opinión como El Gordo y la Flaca.