Niurka y su entrenamiento sexy

En otro de sus videos, la artista no para de sorprender a sus fans, esta vez apareciendo, en otro aparato de gimnasio, en donde se agacha para así poder tener un abdomen acero, las posiciones que la cubana realiza son las que provocan la lujuria de los internautas que visitan su perfil de red social.

“@niurka.oficial Mami Niu, me puede seguir? Soy su fan”, “Niurka bonita yo tengo una duda espero no le moleste. ¿Por qué hace ejercicio en traje de baño ? ¿Para sentirse más sexy ? Le pregunto para tomarle el ejemplo jajaja se me antoja a mí también jajajaajjaa”, fueron algunos de los comentarios.