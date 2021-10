Niurka enciende de nueva cuenta las redes sociales

La bailarina y actriz cubana enseña sus ‘cocos’ sin pudor

"Si así es el infierno, que me lleve el diablo", expresan sus seguidores Lo hace de nuevo. A pesar de estrenar romance con un hombre veinte años menor que ella desde hace apenas unas semanas, la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos Calle, mejor conocida como Niurka, enseña sus 'cocos' sin pudor en redes sociales. La artista, quien para muchos es considerada la mejor Aventurera, no lo pensó mucho para compartir esta imagen en su cuenta oficial de Instagram sin imaginar el revuelo que causaría entre sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos. "Usted siempre tan bella y con una linda sonrisa"; fans caen rendidos a la belleza de Niurka En una de sus publicaciones más recientes, Niurka no dudó en decir que "Minneapolis es una ciudad ensueños", pues precisamente en este lugar se presentó con la puesta en escena La Semesienta junto a comediantes de reconocida trayectoria. A unas cuantas semanas de cumplir 54 años de edad, la vedette luce mejor que nunca gracias a su intensa rutina de ejercicios y buena alimentación, En varias ocasiones, a través de sus redes sociales, ha compartido videos en los que se puede ver haciendo ejercicio.

De las consentidas del público Desde que se diera a conocer por medio de telenovelas y obras teatrales, y más desde la aparición de redes sociales, Niurka se ha convertido en una de las artistas consentidas del público gracias a su carisma y desparpajo natural, lo cual sus seguidores se lo celebran a la menor oportunidad. En este mismo viaje a Minneapolis, la bailarina y actriz cubana se dio un tiempo para dejarse apapachar por sus fans: “Convivir cerca de la gente me llena de bendiciones y adrenalina”, expresó en esta ocasió (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Y su novio? Gran revuelo causó Niurka hace apenas unos días cuando presentó de manera oficial a su novio, quien es 20 años menor que ella y se llama Raúl Palma González. El joven es un modelo, empresario y influencer fitness, originario de Yucatán, lugar donde actualmente radica Mamá Niu. Al ver esta imagen, varias personas pensaron que se trataba de su nueva pareja, pero no es así: “Gracias querido amigo, tan bello y tan amable siempre conmigo, mi empresario favorito, Tony Rivera”. Las reacciones no tardaron en hacerse presentes.

No es la primera vez que Niurka enseña sus ‘cocos’ “Recuerdo estos momentos llenos de tantos contrastes emocionales, Cómo cuando tocas la cima sin saber el precio”, escribió Niurka para acompañar este video del recuerdo en el que lucía con muchos años menos, pero con su belleza intacta. Al igual que en una de sus imágenes más recientes, aquí también no tuvo reparo alguno en enseñar sus ‘cocos’, aunque aquí fue sobre el escenario y de una manera más discreta de parte de la vedette (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Qué afortunados son esos cocos” A punto de llegar a los 60 mil likes a la fecha, esta imagen de Niurka mostrando los ‘cocos’ forma parte de su ‘niurkalendario’, el cual fue todo un éxito entre sus seguidores. Al momento, la vedette no ha confirmado si hará lo mismo para el 2022. “Y los chicos queriendo mover el coco”, “Quita el coco”, “Sí así es el infierno que me lleve el diablo”, “Qué afortunados son esos cocos”, “Mamá Niu, ¿esos cocos tienen agua?”, “Quiero coco, mamacita”, se puede leer en algunos comentarios.

Niurka no se guarda nada Captada a su llegada hace unos días al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Niurka Marcos no se guardó nada con sus declaraciones y repartió parejo, desde Ninel Conde y Lyn May hasta una actriz internacional con la que suele fantasear. “Es que la amo (a Lyn May) porque ese es el juego. El juego de Lyn May es ir contra el tráfico. ¿Tú crees que ella no se ve en el espejo y sabe que está fea como la ching…? O sea, ella se está riendo de ella misma y sarcasticamente se está burlando de la gente que le echa bullying”.

Da su punto de vista sobre la situación que vive Ninel Conde A la pregunta de que si ella cree que a Ninel Conde le están haciendo brujería, tomando en cuenta que su esposo Larry Ramos se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos, la bailarina y actriz cubana fue contundente con su respuesta: “A Ninel no le están haciendo ninguna brujería, para nada. Ninel se echa brujería sola porque toma decisiones muy pendej… ¿Quién la obligó a casarse con Giovanni (Medina) si sabía que era un cab…? ¿Quién la obligó a estar con Larry? Nadie la obligó, ella está donde quiere estar”.

Tiene fantasías con una actriz de Hollywood Aunque aclara que no le gustan las mujeres, Niurka Marcos confiesa que, si pudiera elegir una noche lésbica, lo haría con la actriz Angelina Jolie, recordada por su participación en películas como Maléfica, Lara Croft y Señor y Señora Smith. “A mí me gusta mucho que me hagan sexo oral, entonces yo me dejaría ir así con ella”, comentó la cubana, además de asegurar que no abriría una cuenta de OnlyFans como lo han hecho otras famosas, como su compatriota, la vedette Lis Vega.

Felicita a Enrique Guzmán Por último, Mamá Niu no quiso desaprovechar la oportunidad para felicitar al cantante Enrique Guzmán por no continuar el proceso legal en contra de su nieta Frida Sofía, quien lo acusó de haberla manoseado cuando era apenas una niña. “Creo que para que haya una bronca tiene que haber dos pende… Yo lo felicito, eso habla bien de él”, expresó Niurka, quien se puso del lado tanto del intérprete como de Alejandra Guzmán cuando recién estalló la guerra de declaraciones con Frida Sofía.