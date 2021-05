¿Nuevo novio de Niurka?

Hace apenas unas semanas, se hizo oficial el noviazgo entre Niurka y el cantante Marko Peña luego de que se conocieran en la grabación de un video musical en Mazatlán, Sinaloa. Horas después de que enseñara los ‘cocos’, la bailarina y actriz cubana subió una foto que dio mucho de qué hablar.

“Un beso de amor para toda mi gente linda, buenos días, feliz viernes”, escribió en esta imagen donde recibe un beso de ¿su nuevo novio? Una seguidora no se aguantó y le preguntó si ya no anda con Marko, a lo que la vedette respondió: “Lo que se ve no se juzga”. Archivado como: Niurka bikini pechos. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video