Nintendo E3 2019: Los 3 mejores anuncios de la compañía para este año

Página

1 de 3

Nintendo hizo sus grandes anuncios del año en la E3 que se desarrolla en Los Ángeles, California.

Entre los avisos oficiales de la empresa de videojuegos está una nueva versión de The Legend of Zelda.

¿Quieres conocer más de lo que trae Nintendo para este 2019? ¡Este artículo es para ti!

Todos los años se lleva a cabo un importante evento con el que salen a la luz los últimos adelantos de la industria de los videojuegos. El E3 se desarrolla en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en California, del martes 11 al jueves 13 de junio. Nintendo no se hizo esperar y presentó en la E3 lo que nos trae para este 2019.

Entre los anuncios oficiales de la empresa de videojuegos están algunos personajes nuevos que se integran al juego Super Smash Bros. Ultimate y una nueva versión de The Legend of Zelda.

3 grandes anuncios de Nintendo en la E3 2019

Otras sorpresas de la compañía de videojuegos fueron:

La Mansión 3 de Luigi se lanzará para Nintendo Switch a finales de este año.

El juego Astral Chain estará disponible desde el 30 de agosto.

No More Heroes 3 aun se encuentra en desarrollo, por lo que se estima que llegue en 2020.

Daemon X Machina estará disponible para Switch a partir del 13 de septiembre.

Sin embargo, estos fueron los avisos que más llamaron la atención de los fanáticos.

La secuela de Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild es uno de los grande éxitos de Nintendo. La empresa lo lanzó al mercado en 2017 para Switch y también para Wii U. El anuncio en esta oportunidad es que tendrá una secuela. Lanzaron un trailer con ánimos de picar la curiosidad de los espectadores, pero no dieron mayores detalles sobre el videojuego. Ni siquiera su fecha definitiva de lanzamiento.

Por su parte, The Legend of Zelda: Link’s Awakening estará disponible para Nintendo Switch desde el 20 de septiembre de este año.