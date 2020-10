Nintendo demandada por un niño y su madre a causa de un simple error

En un hecho sin precedentes, al menos para la compañía de consolas de videojuegos Nintendo, un niño y su madre se presentaron a una corte California, Estados Unidos, para demandar de manera formal a Nintendo.

La demanda, de acuerdo a documentos obtenidos por la misma corte, tiene su origen en una inconformidad de Luz Sanchez y de su hijo menor, de diez años, con respecto a supuestos defectos de fábrica de los Joy-Cons de Nintendo.

En esta demanda, los datos personales del menor no han sido dados a conocer, pero Luz Sanchez, madre de un menor de diez años identificado como M.S, espera tener éxito en su demanda y lograr que Nintendo repare los defectos de fábrica de estos dispositivos.

De acuerdo con datos obtenidos por el portal Wired, un niño y su madre interpusieron una demanda colectiva en contra de la compañía Nintendo.

En ella, alegan, el gigante de los videojuegos ha mostrado una clara negligencia en la fabricación de sus dispositivos. Luz Sanchez y su hijo, los demandantes, aseguran que Nintendo no ha respondido de manera satisfactoria a las peticiones para reparar un defecto de fábrica entre los controles de Nintendo Switch.

Es importante señalar que Luz Sanchez y su hijo, un menor de diez años que no ha sido identificado, no son los primeros usuarios que se quejan de manera formal contra Nintendo.

De hecho, se ha dado a conocer que un gran número de usuarios han señalado un defecto evidente en la fabricación del Joy-Con Drift.

Este problema, explican, se presenta cuando los personajes dentro de los videojuegos “flotan” aun cuando nadie los está moviendo.

Luz Sanchez, la demandante, es originaria del norte de California. En los documentos oficiales de la corte, se establece que su hijo, junto con quien emitió la demanda, es un menor de entre 9 y 10 años que únicamente fue identificado con las iniciales M.S.

Todo comenzó en 2018, cuando Luz Sanchez adquirió un Nintendo Switch como un regalo para su hijo. En ese entonces, el menor tenía 8 años.

El gusto por la compra del Nintendo Switch duró poco para Sanchez, pues apenas un mes después el dispositivo comenzó a presentar importantes fallas.

Sanchez describe en la demanda que los controles comenzaron a registrar movimientos dentro del juego, aún cuando nadie estaba utilizando el dispositivo.

A pesar de este fallo, Sanchez continuó utilizando el Nintendo Switch, pero unos meses después, los problemas con el Joy-Con Drift se tornaron más evidentes.

La demanda incluye la descripción de este fallo, y se encuentra que el Joy-Con Drift se volvió inoperable para su uso general.

Además, ante la inoperabilidad de los controles, Sanchez se vio en la necesidad de adquirir un nuevo set de controles. Estos, asegura, presentaron fallos apenas siete meses después.

El estado actual de la demanda muestra que esta se ha movido a arbitraje. Los abogados de Sanchez decidieron implementar una estrategia en la que solicitan la ayuda de otros usuarios de Nintendo Switch cuyos dispositivos han presentado los mismos problemas.

Los abogados han pedido que estos usuarios envíen videos en los que describan con detalle sus experiencias con el Joy-Con Drift; esto servirá, aseguran, para convencer al jurado de que las declaraciones de Sanchez son verídicas, y que se trata de un problema generalizado en los dispositivos de Nintendo Switch.

Hasta el momento, tanto los representantes de Nintendo como Sanchez y sus abogados han preferido mantener el silencio en torno a la demanda; sin embargo, se ha dado a conocer que los abogados de Sanchez han solicitado más de cinco millones de dólares en reparación de daños.

En 2019, el presidente de Nintendo se disculpó públicamente por el problema, e inició una tarea masiva para reparar de forma gratuita los Joy-Cons, aún de aquellos que no contaran con garantía vigente.

Esto no fue suficiente para Sanchez, pues, aseguran sus abogados, la compañía de videojuegos no ha tomado medidas drásticas para reparar estos daños de fábrica y “La compañía continúa promocionando y vendiendo los productos con el pleno entendimiento de que estos presentan defectos que no son descritos a sus consumidores, ni en su promoción, ni en su empaque.”

Por último, se establece que los motivos de Nintendo para no aceptar estos errores encuentra su motivo en que “no quieren dejar de vender sus productos, y requeriría una gran cantidad de dinero para reparar el defecto.”

Aún no está clara la manera en la que procederá la compañía, una de las más grandes en el ámbito de los videojuegos a nivel mundial, o si ambas partes llegaran a un acuerdo económico para retirar la demanda.

No obstante, esta no es la primera vez que un menor de edad ha demandado a Nintendo, ya que en 1990 recibieron una demanda por parte de un menor de edad con respecto a un juego de béisbol (que en ese entonces tenía un costo de 40 dólares) porque no cumplió con las expectativas que la compañía había creado alrededor de él.