Solo resta el pago previsto para ser entregado este 15 de diciembre . Tenga en cuenta que si el bebé acaba de nacer o aun no ha nacido es probable que no haya podido incluirlo en su última declaración de impuestos, pero aun así podrá reclamar el dinero que le corresponde en su siguiente declaración.

Reclamar el Crédito Tributario por Hijos en 2022

Si no alcanza a reclamar la ayuda de su hijo este año o el pequeño aun no ha nacido, no se preocupe. Puede que no reciba los cheques anticipados, pero podrá reclamar el monto total de la ayuda en su declaración de impuestos de 2021, donde podrá registrarlo como dependiente, informó Telemundo.

Tenga en cuenta que, según el Plan de Rescate Estadounidense, la ampliación en los beneficios del Crédito Tributario por Hijos son solo por este año, aunque el gobierno de Biden está trabajando para extender el beneficio hasta 2025. Así que, por ahora, los bebés nacidos en 2022 no recibirán los $3,600 dólares de ayuda que sí disfrutarán aquellos que nazcan hasta el 31 de diciembre.