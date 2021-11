Tres aulas construidas con paja quedaron consumidas por las llamas en la escuela preescolar y de primaria AFN. En el siniestro murieron niños de entre tres y ocho años, según dijo el gobierno el lunes por la noche. Se ha lanzado una investigación para determinar la causa del incendio y dónde comenzó, indicó la Dirección Regional de Educación Nacional, informó la agencia de noticias The Associated Press.

¿Incendio provocado?

Aunque la investigación aún estaba abierta, las autoridades dijeron a la agencia de noticias Press Trust of India que un cortocircuito podría haber provocado el incendio, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

Los incendios mortales en edificios no son raros en India, donde el pobre mantenimiento y la falta de equipamiento adecuado contra incendios a menudo provocan muertes. Archivado como: niños mueren en incendio.