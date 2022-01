¿Cuáles son las características de los niños índigos? Espera– ¿qué es un niño índigo? Si no tiendes a comprar en las tiendas de libro New Age, entonces probablemente te has perdido la aparición de los niños índigos. ¿Preguntas si son niños de color púrpura como Barney? Bueno, no, aunque son niños que se dice tiene un aura color índigo, supuestamente nacen en el siguiente nivel de la consciencia humana.

Algunos se dice que poseen habilidades inusuales que en ocasiones rayan en el borde de lo supernatural. Como Vice informa, el fenómeno de los niños índigos surgió en los 70 y fue acuñado por la parapsicóloga con base en San Diego, Nancy Ann Tappe, quién publicó el libro, Understanding Your Life Through Color, en 1982 después de que ella se dio cuenta que una gran cantidad de niños estaban naciendo con auras índigo. Este color en particular, que era completamente nuevo para Tappe, tenía que significar que una nueva consciencia había nacido.